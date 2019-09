So könne die Behandlung mit dem Medikament bei Patienten mit sekundärer progressiver Multipler Sklerose (SPMS) dazu beitragen, dass sie länger mobil bleiben, teilte Novartis am Donnerstag mit.Die am Fachkongress ECTRIMS in Stockholm vorgestellten Ergebnisse der post hoc statistischen Analysen zeigten, dass Mayzent Patienten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...