Der amerikanische Technologiekonzern Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, NYSE: MSFT) wird am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 46 US-Cents je Anteilsschein ausschütten. Ex-Dividenden Tag war 14. August 2019. Der im Dow-Jones-Index gelistete Konzern gab im September 2018 eine Dividendenerhöhung um 9,5 Prozent bekannt. Dies war die 15. jährliche Anhebung in Folge. Der Softwareriese zahlt seit dem Jahr 2003 ...

