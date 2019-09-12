DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 350 (315) CHF - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FÜR ING AUF 10 (11) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 4900 (4800) PENCE - 'BUY'SOCGEN HEBT ZURICH AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 425 (330) CHF BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 195 (183) EUR - 'OVERWEIGHT'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 47 (46) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT BEIERSDORF AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 99 (81) EURMORGAN STANLEY STARTET JUNGHEINRICH MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 26 EURQUIRIN BANK SENKT SAF-HOLLAND AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 7,40 (9) EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG ...Den vollständigen Artikel lesen ...