Die Anwendung enthält neben einer Embedded-CPU auch ein FPGA. Am Anfang des Designprozesses für das FPGA war die Entscheidung zu treffen, weshalb trotz der zu erwartenden höheren Investition ein System-on-Chip eingesetzt werden sollte. Die technischen Vorteile mussten überwiegen, um den anfänglich höheren Preis zu begründen. SoC-Bausteine mit FPGA integrieren einen Prozessorkern und FPGA-Architektur in einem Gehäuse. Der technologische Fortschritt ermöglicht es nun seit einiger Zeit, diese beiden Bereiche in einem Chip zu integrieren, was eine attraktive Lösung für zukunftsweisende Designs ergibt. In der gewählten Single-

Chip-Lösung haben CPU und FPGA Zugriff auf den Speicher über dieselbe Schnittstelle mit DMA (Direct Memory Access). Daraus ergeben sich verschiedene Vorteile wie eine größere Designflexibilität, ein höherer Integrationsfaktor mit weniger Komponenten, eine Lösung, die sich einfach mit nur einem Baustein managen lässt, die Kopplung von Prozessor und FPGA sowie eine hochleistungsfähige interne Busschnittstelle zwischen CPU und programmierbarer FPGA-Logik.

Schnellere Datenübertragung

Der direkte Speicherzugang führt zu schnellerer Datenübertragung, während der Prozessor gleichzeitig entlastet wird. Durch das FPGA-Design kann der Zugriff Hardware-gesteuert auch ohne lokalen Bus erfolgen. SoCs bieten darüber hinaus viel Erweiterungsfähigkeit, um gewünschte Funktionalitäten maßgeschneidert für die jeweilige Aufgabe zu integrieren. Die Einbindung von spezifischen Software-Algorithmen in die Hardware mit Filteralgorithmen sowie der Möglichkeit spezifischer Berechnungen waren ein weiterer Grund für die Entscheidung. Mit dem ARM-Prozessoranteil des gewählten SoC ist außerdem die ...

