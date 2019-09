Apple will mit dem neuen iPhone 11 die gesunkenen Verkäufe wieder ankurbeln. Vor allem bessere Kameras sollen die Lücke zur Konkurrenz Huawei und Google schließen und die Kunden anlocken. Je nach Modell hat das iPhone 11 einen Nachtmodus oder bis zu drei Kameras. Die neuen Modelle kommen am 20. September auf den Markt und kosten zwischen 800 und 1250 Euro in der jeweiligen Basisversion. Neue Generationen gibt es auch bei der Apple Watch, den iPads und es gab Details zum Netflix Konkurrenten Apple . ...

