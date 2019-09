Die Röntgeninspektion leistet in der Fertigung elektronischer Produkte einen wichtigen Beitrag dazu, dass diese später in der Anwendung den Erwartungen entsprechend einwandfrei funktionieren. Die Röntgentechnologie hat sich von der extrem schnellen vollautomatischen Prüfung von Flachbaugruppen bis hin zu manuellen Verfahren für ganz unterschiedliche Objekte weltweit etabliert. Um auch zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, entwickelt Viscom das umfangreiche Inspektionsangebot fortlaufend weiter und integriert Trendentwicklungen in die Systemkonzepte. "Nicht zuletzt die vielen Gespräche mit Kunden und Interessenten lassen immer wieder wichtige Veränderungen in den Marktanforderungen erkennen, die sich dann auch in den Prüfaufgaben niederschlagen", betont Christian Wolff, bei Viscom verantwortlich für den globalen Fachvertrieb von Röntgenlösungen. Sowohl beim Handling als auch bei der Durchstrahlung wird je nach Einsatzbereich des Systems unter wirtschaftlichen und technischen Aspekten das richtige Inspektionskonzept gesucht.

Wechselrichter und DC/DC-Wandler

Mit den Trends Elektromobilität und erneuerbare Energien rückt eine möglichst schnelle und verlustarme Umwandlung elektrischer Energie in den Fokus. Ein klassischer Vertreter ist der Wechselrichter, der den Gleichstrom einer Solaranlage in Wechselstrom umwandelt, welcher dann ins öffentliche Netz eingespeist werden kann, oder der in anderer Ausgestaltung beispielsweise im Fahrzeug Bremsenergie wieder nutzbar macht. Die Umrichtung einer bestimmten Gleichspannung in höhere oder niedrigere Gleichspannung übernimmt wiederum der DC/DC-Wandler und ermöglicht so unter anderem die Nutzung von Infotainment im Fahrzeug. Die Leistungselektronik steuert, regelt und überwacht bei solchen und anderen Anwendungen je nach Anforderung ...

