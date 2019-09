Die europäischen Börsen wurden auch gestern von dem anhaltenden Optimismus vor der heutigen Sitzung der EZB gestützt und konnten sich weiter verbessern. Der EuroStoxx 50 verbesserte sich um 0,5%, der französische Index legte 0,4% zu, in Deutschland konnte der Markt 0,7% höher schliessen und in London stand gar ein Plus von 1,0% zu Buche. Der Markt gibt sich zuversichtlich, dass die hohen Erwartungen durch die Währungshüter erfüllt werden, und auch versöhnlichere Töne im US-chinesischen Handelskonflikt trugen zur risikofreudigen Stimmung bei. Bei den Einzelwerten sorgte eine sich anbahnende Übernahme für Aufsehen, die Börse in Hong Kong will die in London übernehmen, das liess den Titel um 5,9% anziehen, nachdem er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...