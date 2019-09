++ EZB dürfte einige Maßnahmen ergreifen, um Wachstumsverlangsamung sowie niedrigem Preiswachstum entgegenzuwirken ++ Türkische Zentralbank sollte Zinsen senken, da sich Inflation weiter normalisiert ++ US-Kerninflation (VPI) sollte sich beschleunigen ++13:00 Uhr | Türkei | Zinsentscheid der CBRT: Beim einwöchigen Repo-Satz fordert der Konsens eine Zinssenkung um 275 Basispunkte. Man bedenke, dass sich die Inflation in der Türkei in letzter Zeit in einem Abwärtstrend befand. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...