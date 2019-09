Vor den wegweisenden Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) bleiben die Anleger mutig - wohl auch aufgrund der guten Vorgaben aus Übersee. Kurz vor dem Xetra-Start stehen beim DAX ein Plus von 0,29 Prozent und 12.394 Punkte auf der Kurstafel.Die Erwartungen an die EZB sind hoch, wie auch die jüngste Marktrally zeigt: In drei bislang starken Wochen schaffte der Dax die Bodenbildung und schoss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...