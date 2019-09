Die Zahlen sind exzellent, doch die Faszination ist dahin. Wenn Apple wieder cool werden soll, kommt es an einem Neustart nicht vorbei.

Apple-Chef Tim Cook tanzte nicht über die Bühne des Steve-Jobs-Kongresszentrums am Firmensitz in Cupertino. Und Cook wirbelte bei der Präsentation der neuen iPhones und Abo-Dienste in dieser Woche auch nicht als Einpeitscher der Entwickler und Designer durch den Saal. Trotzdem erinnerte der Auftritt des Apple-Frontmanns an jene von Steve Ballmer in seinen späten Jahren als Microsoft-Chef.

Denn Apple verfolgt unter Cook, der 2011 den Inspirator Steve Jobs beerbte, den gleichen strategischen Pfad wie Microsoft unter Ballmer, der 2000 dem Visionär Bill Gates gefolgt war: Beide Erben haben ihre Konzerne ökonomisch exzellent geführt, Umsätze ...

