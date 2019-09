Mittelstand und Handwerk sind in der Elektrobranche seit Jahrzehnten gemeinsam erfolgreich. Die aktuellen Herausforderungen sind vor allem der Fachkräftemangel und die Digitalisierung. Außerdem gilt es, zahlreiche neue Märkte gemeinsam zu erschließen. Erfolgreiche Elektrohandwerksunternehmen sind genau die Partner, mit denen die Elektrobranche all diese Aufgaben meistert.

Der Deutsche Unternehmerpreis Elektrohandwerk 2020 wird den besten Elektrohandwerksunternehmen am 9.3.2020 auf der Messe Light + Building in Frankfurt am Main verliehen. In drei Kategorien (Klein-, Mittel- und Großbetrieb) warten neben einem Pokal und jeweils 3000?€ Preisgeld auch jede Menge öffentliche Aufmerksamkeit auf die Gewinner. Denn die Preisträger werden auf dem Branchenabend von ZVEH und VEG präsentiert (Bild 1). Wir haben haben Jurymitglieder und Sponsoren des Unternehmerpreises nach den Motiven für ihre Unterstützung gefragt.

Hidden Champions ins Rampenlicht stellen

Für das Unternehmen Bals Elektrotechnik aus Kirchhundem gab der Geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Bals (Bild 2) folgende Gründe für das wiederholte Engagement an: »Die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden und Produktionsstätten, Vernetzung und Digitalisierung, smarte Gebäudetechnik sowie die Elektrifizierung des Fahrzeugantriebs: An vielen, wenn nicht den meisten Zukunftsthemen ist das elektrotechnische Handwerk in erster Reihe beteiligt - eine bedeutsame Rolle, die in der allgemeinen Öffentlichkeit viel zu wenig wahrgenommen wird. Umso wichtiger sind Initiativen wie der Unternehmerpreis von ‚de', um Hidden Champions aus dem Handwerk mit ihrer zukunftsweisenden und innovationsfreudigen Unternehmensführung ins Rampenlicht zu bringen. Seit der Gründung von Bals Elektrotechnik vor über 60 Jahren ist das Elektrohandwerk neben dem Fachgroßhandel unser wichtigster Partner. Anregungen und Anforderungen aus der Praxis sind für uns seit jeher der wichtigste Antrieb, um unsere Produkte aus dem Bereich der Verbindungstechnik permanent zu verbessern. Gerne unterstützen wir daher auch diesmal erneut den Deutschen Unternehmerpreis Elektrohandwerk.«

Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft zählen

Adalbert M. Neumann, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Busch-Jaeger Elektro aus Lüdenscheid (Bild 3), freut sich auf die Preisträger: »Mit dem Deutschen Unternehmerpreis Elektrohandwerk setzt die Fachzeitschrift ‚de - das elektrohandwerk' ein wichtiges Zeichen. Denn dieser Preis dokumentiert in eindrucksvoller Weise die Zukunftsfähigkeit und die Innovationskraft des Elektrofachhandwerks. Ausgezeichnet werden nur die Besten ...

