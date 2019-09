Der US Luftfahrtkonzern Collins Aerospace verlängert die Verträge mit der FACC AG über die Lieferung von Schubumkehrgehäusen für die Triebwerksgondeln der Airbus A350 XWB und Boeing 787 Flugzeuge. Der Auftrag umfasst die Lieferung der Triebwerksverkleidungen bis in das nächste Jahrzehnt hinein. "Die Neubeauftragung regelt eines der wichtigsten Projekte für unser Unternehmen, sie sichert die Partnerschaft mit Collins Aerospace weiter ab und ist damit ein wichtiger Faktor dafür, dass wir auf den Triebwerksplattformen für den Boeing 787 Dreamliner und den Airbus A350 XWB weiterhin erfolgreich vertreten sind", so Günter Nelböck, Vice President Engines & Nacelles von FACC.

