Was passiert, wenn die Geldpolitik nicht mehr wirkt? Manche Auguren halten in Zukunft sogar Aktienkäufe der EZB für möglich - auch weil es dafür schon prominente Vorbilder in der Welt gibt.

Der Ökonom Hermann Heinrich Gossen (1810-1858) aus Düren ist als Person nicht übermäßig bekannt, von dem Mann gibt es nicht mal ein Bild. Und doch prägt eine seiner Ideen bis heute die Ökonomie: Das 1. Gossensche Gesetz besagt, dass der Nutzen, den uns ein Gut in einer bestimmten Zeit verschafft, mit jeder zusätzlich verbrauchten Einheit abnimmt.

Seit einiger Zeit müssen auch Analysten, die sich mit Geldpolitik beschäftigen, immer häufiger an dieses Gesetz denken. Denn ein abnehmender Grenznutzen gilt nicht nur für den Verzehr von Schokolade und Bier, sondern offenbar auch für die Versuche der Europäischen Zentralbank, die Inflationsrate nach oben zu drücken. Wie es scheint, muss die EZB immer stärkere expansive Impulse setzen, um Märkte und Wirtschaft zu beeindrucken. Im Frankfurter EZB-Tower lässt Chef Mario Draghi daher nun angeblich prüfen, welche unkonventionellen Wege die Notenbank gehen könnte, damit ihre Politik nicht wirkungslos verpufft. Und da dürften Draghis Experten unweigerlich auf eine Idee stoßen, die bisher (zumindest öffentlich) nicht auf der geldpolitischen Agenda stand - den Ankauf von Aktien.

Einen prominenten Unterstützter aus der Finanzwelt hat die Idee bereits: Larry Fink, Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, empfiehlt der EZB explizit den Einstieg ...

