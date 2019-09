Metro-Vorstandschef Olaf Koch will neben den klassischen Großmärkten einen Online-Gastro-Dienstleister aufbauen. Doch er muss sich beeilen, auch ein ganz großer Spieler drängt in das Geschäft.

Philipp Blome steuert auf die neue "Markthalle" zu. Turnschuhe, weißes Hemd und Notebook unterm Arm - so durchquert er sein neues Reich. Vorbei am "Kaffeehaus" und der "Bierhalle". Dann ist er angekommen. Eigentlich nur in einem passend zu seinem neuen Produkt benannten Besprechungstrakt am Ende eines Großraumbüros in Düsseldorf. Tatsächlich aber, daran lässt Blome keinen Zweifel, angekommen in der Zukunft des Handelsriesen Metro. "Vor zwölf Monaten haben wir als kleines Team losgelegt, inzwischen arbeiten hier 130 Leute, und die Seite steht", sagt Blome und klappt seinen Rechner auf. "In Code we trust" steht auf einem Aufkleber auf dem Gehäuse.

Der 37-Jährige soll für die Metro ein neues Onlineportal zum Laufen bringen, einen Spezialmarktplatz für gastronomisches Equipment. Deshalb auch die ungewöhnlichen Raumnamen. Diesen Freitag geht es offiziell los, die Erwartungen sind gigantisch: Es gehe "um ein zentrales Projekt in unserer Digitalstrategie", sagt Metro-Chef Olaf Koch. Und: "Es gibt keine vergleichbare Plattform mit so einer Reichweite."

Ein Webshop für Bratpfannen, Kühlvitrinen und Kneipen-Aschenbecher als Hoffnungsträger des einst größten deutschen Handelsunternehmens? Tatsächlich ist Blomes Projekt ein entscheidender Baustein in Kochs Modernisierungsplan, mit dem er sein wichtigstes - und demnächst einziges - Geschäftsfeld zurück ins Spiel bringen will. Noch im September soll der Verkauf der Supermarktkette Real abgeschlossen werden. Man sei "aktuell auf einem gutem Weg" damit. Zuvor hatte er die Kaufhof-Warenhäuser veräußert, die Elektronikhändler Media Markt und Saturn spaltete er ab.

Geblieben sind nur die Großmärkte mit der gelben Schrift auf blauem Grund. 773 dieser XXL-Filialen gibt es weltweit. In ihnen sollen vor allem Großabnehmer wie Hotels, Restaurants und Caterer, die im Metro-Sprech kurz Horeca-Kunden heißen, ihren Bedarf decken. Über zwei Dutzend Länder weltweit, von Spanien bis Japan, haben die Düsseldorfer ihr Standortnetz gespannt und im vergangenen Jahr 29,5 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet, knapp fünf Milliarden Euro davon in Deutschland. Seit 1964 sind sie der Cash-Garant des Metro-Geschäftes.Die Frage ist nur: wie lange noch? Denn ausgerechnet das Herz des Konzerns leidet seit geraumer Zeit unter Rhythmusstörungen: Das wichtige Russlandgeschäft lahmt. In der Heimat rüsten Wettbewerber zum Angriff. Die Kölner Rewe-Gruppe etwa ist dabei, den Kiosk- und Tankstellenversorger Lekkerland zu übernehmen, und wächst so zur ...

