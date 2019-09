Biocrates stellt sich neu auf: Managementwechsel und neue Finanzierungsrunde DGAP-News: Biocrates Life Sciences AG / Schlagwort(e): Personalie/Finanzierung Biocrates stellt sich neu auf: Managementwechsel und neue Finanzierungsrunde 12.09.2019 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Biocrates stellt sich neu auf: Managementwechsel und neue Finanzierungsrunde Innsbruck, Österreich - 12. September 2019 - Die Biocrates Life Sciences AG, eines der weltweit führenden Biotech-Unternehmen im Bereich Metabolomics, richtet sich strategisch neu aus. Zum neuen Co-CEO|CSO wird Dr. Nicolas Schauer und zum neuen Co-CEO|CFO Moritz Seuster ernannt. Dr. Wulf Fischer-Knuppertz ist aus dem Vorstand ausgeschieden, steht diesem weiterhin beratend zur Verfügung. Biocrates hat kürzlich im Rahmen einer Finanzierungsrunde durch die Fonds MIG und GAF sowie einem renommierten Family Office aus Österreich neues Kapital erhalten, um das erfolgreiche Kit-Geschäft auszubauen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. "Die Neuausrichtung von Biocrates ist essenziell, um das attraktive Kit- und Service-Portfolio auszubauen und für die Zukunft nachhaltig weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wollen wir im Metabolomics-Markt neuartige Möglichkeiten der Diagnostik für unsere Kunden schaffen, um ihnen einen tieferen Einblick in menschliche Gesundheit und Wohlbefinden zu ermöglichen." betont Dr. Nicolas Schauer, Co-CEO|CSO von Biocrates. Dr. Nicolas Schauer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im globalen Metabolomics-Markt. Vor seinem Eintritt als Co-CEO|CSO bei Biocrates verkaufte er erfolgreich vor zwei Jahren sein eigenes Unternehmen im Bereich Metabolitenanalyse. Das neue Management-Team wird Biocrates vom Anbieter einzelner Metabolomics-Kits zu einem breitaufgestellten Akteur innerhalb des Diagnostikmarktes weiterentwickeln. "Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Dr. Nicolas Schauer und Moritz Seuster in ihrer Co-CEO-Rolle ein perfektes Team für Neuausrichtung von Biocrates sind." sagt Dr. Matthias Kromayer, Aufsichtsrat von Biocrates und Mitglied des Vorstands bei MIG. Im Zuge von Finanzierung und Managementwechsel kam es zu einer Verschlankung des Gesellschafterkreises. Alteingesessene Gesellschafter wie die Fonds MIG und GAF beteiligten sich an der neuen Finanzierungsrunde, um Biocrates beim nachhaltigen Wachstum zu unterstützen, und verfügen nunmehr über eine maßgebliche Mehrheit im Unternehmen. Vorangetrieben wurde die Neuordnung des Unternehmens seit Jahresbeginn von Moritz Seuster, dem bisherigen COO|CFO. "Die neue Finanzierungsrunde sowie das Vertrauen unserer langjährigen Kapitalgeber verdeutlichen das enorme Potenzial des Technologie-Portfolios von Biocrates für die Gesundheits- und Biotech-Branche. Mit der Schließung des Standorts Berlin kann sich die Biocrates Life Sciences AG auf ihr Kerngeschäft fokussieren und wichtige Entwicklungen im R&D Bereich anstoßen", sagt Moritz Seuster, Co-CEO|CFO von Biocrates. Über Biocrates Life Sciences AG Biocrates ist eines der weltweit führenden Unternehmen für gezielte Metabolomics-Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen mit Sitz in Innsbruck und einer Tochtergesellschaft in den USA bietet benutzerfreundliche und messfertige Kits für quantitative Metaboliten-Analyse. Damit werden Forschungslabors alle Mittel zur effizienten Untersuchung des Stoffwechsels zur Verfügung gestellt. Mögliche Einsatzgebiete sind menschliche und tierische Gesundheit, Lebens- und Futtermittel sowie das Mikrobiom. Für weitere Informationen: Biocrates Life Sciences AG Dr. Nicolas Schauer T +43 512 579 823 E nicolas.schauer@biocrates.com MC Services AG Dr. Claudia Riedl, Senior Advisor T +49 89 210228-0 E claudia.riedl@mc-services.eu 12.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 872691 12.09.2019 AXC0118 2019-09-12/11:30