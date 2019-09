Kibaran Resources (ASX: KNL; FRA: FMK) meldet weitere Fortschritte auf dem Weg zu einer Darlehensfinanzierung für das Epanko Graphit-Projekt in Tansania. Insgesamt erwartet Kibaran, dass bis zu US$ 60 Mio. der erforderlichen Mittel durch Darlehen gedeckt werden können. Kibaran müsste dann noch rund weitere US$ 30 Mio. in Form von Eigenkapital aufbringen, um Epanko in Produktion zu bringen. Das Epanko-Projekt gehört zu ...

