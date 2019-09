Volkswagen-Chef Herbert Diess kritisiert das Wasserstoffauto in einer Gesprächsrunde mit Journalisten. Damit distanziert er sich von seinem ehemaligen Arbeitgeber BMW.

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat auf der Automobilmesse IAA das Wasserstoffauto kritisiert und ist damit auf Distanz zu seinem früheren Arbeitgeber BMW gegangen. Diess äußerte sich in einer Gesprächsrunde mit Journalisten. Angesprochen auf die Tatsache, dass BMW auf der IAA eine Studie eines neuen Wasserstoffautos zeige, lachte Diess und sagte: "Das machen die?" Er sei sich "sehr sicher", dass das Wasserstoffauto in den kommenden zehn Jahre keine relevante Option für den Antrieb von Autos sei, so Diess. Der Grund dafür sei der benötigte Wasserstoff: "Haben Sie die (Anmerkung: BMW, Daimler) mal gefragt, wo der Wasserstoff herkommt? Das müssen Sie sie mal fragen."

Werde Wasserstoff getankt, der bei Produktionsprozessen als chemisches Abfallprodukt entstanden sei, dann sei dieser Wasserstoff "nicht CO2-frei" und habe "zum Teil eine höhere ...

