++ Europäische Aktien eröffnen am Donnerstag höher ++ EZB liefert geldpolitisches Update ++ Wirecard platziert Unternehmensanleihen im Volumen von 500 Mio. EUR ++Bei europäischen Aktien waren zum Handelsbeginn am Donnerstag weitreichende Gewinne zu beobachten, auch wenn diese recht überschaubar waren. Risikoreichere Anlagen stiegen bereits während der asiatischen Sitzung an, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigte, die Anhebung der Zölle auf chinesische Waren im Wert von 250 Mrd. USD von 25% auf 30% zu verschieben. Ursprünglich war dieser Schritt für den 1. Oktober geplant, aber auf Wunsch des chinesischen Vizepräsidenten Liu He wurde der Termin auf den 15. Oktober verschoben. Dies beflügelte die Stimmung und führte zu ordentlichen Zuwächsen in Asien, wobei der japanische Nikkei um 0,75% und der südkoreanische KOSPI um mehr als 0,8% zulegten. Europäische Anleger teilten diesen Optimismus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...