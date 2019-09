Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Burlington (pta024/12.09.2019/13:00) - Ontario - 12. September 2019 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT") weist darauf hin, dass die Ergebnisse einer Forschungsstudie der University of Nevada, Las Vegas ("UNLV"), am 10. September 2019 im "Frontiers in Pharmacology", einem sogenannten High Impact Journal, veröffentlicht wurden.



Die von RDT entwickelte QuickStrip-Technologie ist ein oral verabreichtes Dünnschicht-Drogenabgabesystem, durch das Wirkstoffe schnell und direkt in die Blutbahn über die sublinguale oder bukkale Schleimhaut im Mund abgegeben und die Verstoffwechselung des Wirkstoffs im Magen-Darm-Trakt umgangen werden kann.



Eine bioanalytische Studie wurde in Zusammenarbeit mit Forschern des UNLV durchgeführt, um die orale Dünnschichtverabreichung von Koffein für die Einwirkzeit, die Bioverfügbarkeit und die Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem bei Mäusen zu untersuchen. Die Untersuchungsergebnisse wurden mittels einem Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und Elektroenzephalogramm ("EEG") gemessen und mit einer direkten Verabreichung in den Magen mittels der Gavage-Methode verglichen.



Die Studie wurde von den UNLV-Neurowissenschaftlern Dr. Rochelle Hines und Dr. Dustin Hines geleitet, deren Forschungsprogramme sich auf die Erforschung neuropsychiatrischer Störungen einschließlich Entwicklungsepilepsien, Autismus, Schizophrenie, Depressionen, Schlafstörungen und Alzheimer konzentrieren.



"Unsere Arbeit hat gezeigt, dass Koffein durch den Einsatz der QuickStrip -Technologie schneller und im Vergleich zur herkömmlichen Verabreichung in die Blutbahn doppelter Bioverfügbarkeit abgegeben wur-de", sagte Dustin Hines, UNLV-Neurowissenschaftler und Co-Autor der Studie.



Die Studie hat gezeigt, dass die QuickStrip-Verabreichungsmethode zu einem höheren Serumspiegel des Wirkstoffs geführt hat, und zwar in allen gemessenen Zeitabständen (von einer Minute bzw. 30 Minuten nach der Verabreichung). Darüber hinaus war die Bioverfügbarkeit im Vergleich zur Gavage-Methode höher. Schließlich haben die EEG-Ergebnisse verdeutlicht, dass Koffein unter QuickStrip schneller aufgenommen wird, was einen schnellen und effektiven Zugang zum zentralen Nervensystem ermöglicht.



"Wir haben QuickStrip als neuartiges und vielseitiges Verabreichungssystem mit zahlreichen Anwen-dungen entwickelt, darunter Nutrazeutika und Pharmazeutika. Wir freuen uns, die Studienergebnisse der UNLV bekannt zu geben, die zu dem Schluss kommen, dass die von RDT entwickelte QuickStrip -Verabreichungsmethode für Koffein eine höhere Bioverfügbarkeit und eine schnellere Aufnahme ermög-licht", sagte Mark Upsdell, CEO von RDT. "Unsere Forschung und Entwicklungs-Abteilung wird unsere Forschungsprogramme weiter ausbauen, um unsere Führungsposition im Bereich Delivery weiter zu stärken. Wir sind bestrebt, den Verbrauchern in den globalen Märkten für medizinische und individuelle Produkte eine forschungsbasierte Validierung anzubieten, dass QuickStrip eine Verabreichungsmethode ist, die schnell, bequem, präzise und diskret ist", fügte Upsdell hinzu.



Über Rapid Dose Therapeutics Rapid Dose Therapeutics, RDT, ist ein kanadisches Life Science-Unternehmen, das eine innovative und proprietäre Technologie zur Verabreichung von Medikamenten anbietet. Ziel ist es, die Behandlungser-gebnisse und Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das Hauptprodukt von Rapid Dose Therapeutics ist QuickStrip, ein orales, schnell lösliches Verabreichungssystem für Medikamente. RDT ist fokussiert und engagiert in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die Healthcare-Industrie - für die Verabreichung von Nutrazeutika, Pharmazeutika und Cannabis. Im Bereich Cannabis bietet RDT ein schlüsselfertiges Managed Strip Service Programm an, durch das die von RDT entwickelte QuickStrip Drug Delivery-Technologie von ausgewählten Kunden lizenziert werden kann. Die mengenbasierten Lizenzverträge von RDT haben hohe wiederkehrende Umsätze zur Folge. Dadurch wird eine rasche Expansion in Schwellenländer ermöglicht, was wiederum Mehrwerte für Verbraucher und Investoren zur Folge hat. Rapid Dose Therapeutics ist bestrebt, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln, durch die unterschiedliche Marktsegmente und -bedürfnisse adressiert werden.



