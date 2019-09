Lenzing beauftragt Wood mit dem Bau einer Lyocellfaseranlage in Thailand. Die geplante Anlage wird das größte Lyocellfaserwerk der Welt mit einer jährlichen Kapazität von 100.000 Tonnen werden. Das Investitionsvolumen für die erste Produktionslinie beträgt inklusive Infrastruktur und Grundstückserschließung etwa 400 Mio. Euro. Mit Wood hat Lenzing den technischen Partner für dieses Projekt gewonnen. Beide Unternehmen unterzeichneten am 15. August 2019 den gemeinsamen Engineering, Procurement and Construction Management-Vertrag. Die Wahl fiel auf Wood, da das Unternehmen "nicht nur über das notwendige Können für ein Projekt dieser Größe verfügt, sondern auch ein erfahrenes Team bietet, dem ein guter Ruf in Bezug auf die Umsetzung wichtiger Projektvereinbarungen ...

