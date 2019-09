Continental hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 bei den eigenen Produktionsprozessen CO2-neutral zu sein. In einem ersten Schritt will der Zulieferer Ende 2020 weltweit an allen Produktionsstandorten nur noch Strom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen.

"Wir wollen noch energieeffizienter werden", kündigte CEO Dr. Elmar Degenhardt an. Relativ zum Umsatz gesehen würden sie den Energieaufwand in den nächsten zehn Jahren um ein Fünftel reduzieren. Weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...