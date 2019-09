zu Teil 1: Wenn der Sinus Ecken hat

Bevor wir jedoch mit der Mathematik loslegen, ist es wichtig, dass wir einige Konventionen bzgl. der verwendeten Formelzeichen festlegen. Sonst laufen wir Gefahr, im weiteren Verlauf dieses Artikels aneinander vorbei zu reden, oder besser vorbei zu schreiben.

Festlegen der Formelzeichen

Im Folgenden haben wir es Grundsätzlich mit zeitlich nicht konstanten Größen, z.?B. von Strom und Spannung, zu tun. Daher wollen wir vereinbaren:

Kleinbuchstaben geben Augenblickswerte einer Größe an, also z.B. u = 5,2?V ist der Wert einer Spannung zu einem gegebenen Zeitpunkt t = ti.

Sind die Augenblickswerte nicht von der Zeit abhängig, so sind sie konstant, werden aber dennoch mit einem Kleinbuchstaben dargestellt. Die Tatsache, dass es sich um einen zeitlich nicht veränderlichen Wert handelt, sollte bei Berechnungen zusätzlich vermerkt werden. Beispiel hierfür könnte sein u0 = 325,27?V, u0 - f?(t?). Der zweite Teil u0 - f?(t?) drückt dabei aus, das u0 nicht von der Zeit abhängt. Gleichwertig könnten wir auch schreiben u0 ist konstant über t.

Kleinbuchstaben als Funktionsdarstellung geben den zeitlichen Verlauf einer Größe über die Zeit an, also z.B. u?(t??) = u0 · t, mit u0 - f?(t?). Hieraus folgt demnach, dass u?(ti) = u = u0 · ti gilt.

Großbuchstaben repräsentieren im Folgenden sogenannte Effektivwerte periodischer Größen. Was das ist und was eine periodische Größe ist, werden wir uns im weiteren Verlauf noch genauer ansehen.

Maschengleichung des Netzmodells

Mit diesen Vereinbarungen formulieren wir die Maschengleichung für einen Umlauf im Uhrzeigersinn:

(1)

Stellen wir Gleichung 1 nach der Spannung am Verbraucher uL(t?) um, so erhalten wir:

(2)

Weiterhin gilt folgender Zusammenhang für Spannung und Strom an der Netzimpedanz:

(3)

Mit Gleichung 3 in Gleichung 2 folgt:

(4)

Wir können die Gleichung 4 auch so interpretieren, dass der zeitliche Verlauf der Spannung an der Last uL (t?) vom zeitlichen Verlauf der Quellenspannung u0 (t?) und vom zeitlichen Verlauf des Laststroms iL (t?) abhängig ist. Es sei an dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...