Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 12. September 2019 (Woche 37)/12.09.2019



20.15BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Clemens Bratzler



Moderation Clemens Bratzler



Weitermachen oder nicht - was plant Winfried Kretschmann? Wird der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands noch einmal antreten bei der Landtagswahl 2021? Oder zieht sich der 71-jährige Kretschmann nach seiner zweiten Amtszeit zurück und überlässt die Spitzenkandidatur für die Grünen im Land einer oder einem Jüngeren? Seit Monaten spielen seine Anhänger und Gegner mögliche Szenarien durch. Die kämpferische Kultusministerin Susanne Eisenmann will im März 2021 für die Christdemokraten antreten. Ob sie mit Winfried Kretschmann in den Ring steigen wird? Der Ministerpräsident hatte angekündigt, nach der Sommerpause werde er seine Entscheidung bekanntgeben. Die Sommerpause endet in dieser Woche.



Weitere geplante Themen:



Bürger bewaffnen sich - ein Grund zur Sorge? In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der Inhaber eines Kleinen Waffenscheins in Baden-Württemberg mehr als verdoppelt: über 85.000 Menschen dürfen damit legal z.B. Schreckschusswaffen mit sich führen. Kein Problem? Der Polizei-Psychologe Adolf Gallwitz sagt, mit erlaubnisfreien Waffen werden die meisten Straftaten begangen. Auch mit Schreckschusswaffen könne man großen Schaden anrichten, warnt Rolf Kusterer von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Waffenhändler Bernd Ramsperger aus Freiburg ist überzeugt: Wer anderen Schaden zufügen wolle, fände immer einen Weg - mit oder ohne Kleinem Waffenschein.



Verbieteritis - ist bei der Ölheizung bald der Ofen aus? Erst die Plastiktüte, dann der Diesel, Inlandsflüge - und jetzt auch noch die Ölheizung? Es wird heftig diskutiert über Verbote für den Klimaschutz. Jüngster Vorstoß aus dem Bundesumweltministerium: Ministerin Svenja Schulze (SPD) will bis zum Jahr 2030 das Aus für den "Klimakiller" Ölheizung. Ab dann sollen keine neuen Ölheizungen mehr in Neu- oder Altbauten eingebaut werden dürfen, für bereits bestehende gilt ein Bestandsschutz. Ein Vorschlag, der für Zündstoff sorgt. Der Verband für Energiehandel Südwest-Mitte prophezeit, 5,5 Millionen Ölheizungen bundesweit könnten nicht so schnell durch andere Energien ersetzt werden, gerade in der Ölheizungs-Hochburg Baden-Württemberg. "Zur Sache" begleitet einen Heizölfahrer auf seiner Tour und fragt Heizungsbesitzer nach ihrer Meinung.



Ausländische Ärzte im Wartestand: Der 50-jährige Shahram Siamakpour war im Iran Allgemeinmediziner, nun würde er gerne in Baden-Württemberg arbeiten. Doch das könnte noch Jahre dauern. Denn für die Zulassung zur Arztprüfung bestehen lange Wartezeiten. Er schildert einen Teufelskreis: Für die Anerkennung als Arzt braucht er den Nachweis einer Klinik, die ihn anstellen möchte. Wer aber sichert ihm das zu, solange er bei uns als Arzt nicht anerkannt ist? So wie ihm geht es offenbar Hunderten in Baden-Württemberg. Wie kann das sein, in einer Zeit, in der Kliniken nicht nur dringend Pflegepersonal suchen, sondern auch qualifizierte Ärztinnen und Ärzte für ihre Stationen und Operationssäle?



"Zur Sache Baden-Württemberg" Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger*innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge in der ARD Mediathek unter ARDMediathek.de und unter SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.



Pressefotos bei ARD-foto.de .



20.15RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Daniela Schick



Anlagebetrug in Niedrigzins-Zeiten - Kleinanleger in Rheinhessen fallen auf Hochstapler rein: Ist Deutschland ein Paradies für Anlagebetrüger? Mit sagenhaften Renditeversprechen locken windige "Unternehmer" viele Deutsche in Anlegerfallen - und das klappt immer besser, weil viele Sparer kaum noch Zinsen bekommen. Letzte Woche stand ein Betrüger vor dem Mainzer Landgericht, der 15 Menschen in Alzey, Wendelsheim und Umgebung um viel Geld gebracht hat. Mit bis zu 70.000 Euro hatten sie sich an einem angeblich ökologischen Energieprojekt beteiligt. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" mit den Hintergründen.



Der "Zur Sache" PoliTrend - Wie ist die politische Stimmung in Rheinland-Pfalz? Im "Zur-Sache" PoliTrend beurteilen die Rheinland-Pfälzer*innen die Politik der vergangenen Monate. Was halten sie beispielsweise vom neuen SPD-Auswahlverfahren für den künftigen SPD-Parteivorsitz? Und: Wie sehen sie die Zukunft der Großen Koalition in Berlin? Und natürlich geht es auch um die Sonntagsfrage: Welche Partei würden sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre? Die Daten basieren auf einer repräsentativen Umfrage des Wahlforschungsinstituts "Infratest dimap". Gast im Studio: Prof. Thorsten Faas, Politikwissenschaftler, Freie Universität Berlin



Taubenwettflüge in der Pfalz - schönes Hobby oder gemeine Tierquälerei? Die Tierschutzorganisation PETA schlägt Alarm. Sie bezeichnet Brieftauben-Wettflüge als Tierquälerei und fordert ein Verbot. Besonders im Visier der Tierschützer stehen derzeit Brieftaubenzüchter in der Pfalz. Die hatten jüngst 1800 Tauben im mehr als 200 Kilometer entfernten Toul in Frankreich starten lassen. Bei solchen Wettflügen stürben, so PETA, oft bis zu 50 Prozent der Tauben an Erschöpfung, Flüssigkeitsmangel und Hunger. Der Pfälzer Taubenzüchter Bernd Renner weist die Vorwürfe zurück: "Wir machen alles für unsere Tiere.". Es gebe zwar Verluste, aber die lägen im einstelligen Bereich, so heißt es. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" über den Streit um das "Rennpferd des kleinen Mannes".



Ein Jahr nach dem tödlichen Giftmüll-Unfall - Sonderabfall-Zwischenlager soll erweitert werden. Noch immer ermittelt die Staatsanwaltschaft im Fall des tödlichen Unglücks, bei dem zwei Mitarbeiter des Sonderabfall-Zwischenlagers im pfälzischen Heßheim zu Tode kamen. Fest steht: Sie starben an Schwefelwasserstoff, der aus einem Behälter kam. Aber über Herkunft und den Weg des falsch deklarierten 1.000-Liter-Fasses ist nach wie vor wenig bekannt. Bei ihren monatlichen Kontrollen hat die Aufsichtsbehörde SGD Süd immer wieder Mängel festgestellt. Einige Bürger in Heßheim können daher nicht verstehen, warum das Zwischenlager erweitert werden soll. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" hat nachgefragt.



"Zur Sache PIN": Was ist Sondermüll? Sondermüll ist per Definition gefährlich und darf daher nicht mit dem normalen Müll entsorgt werden. Fast 1,6 Millionen Tonnen solcher gefährlichen Abfälle fallen jährlich in Rheinland-Pfalz an. Der Großteil stammt aus der Industrie. Der Zur Sache PIN klärt auf.



"Zur Sache" hilft: Gemeinde untersagt Toilette im Wochenendhaus. Paul Frixel besitzt seit Jahrzehnten ein kleines Wochenendhaus bei Neustadt (Wied) im Westerwald. Jetzt will er es vergrößern, auch eine richtige Toilette soll es bekommen. Doch sein Bauantrag wurde abgelehnt. Darüber ist Paul Frixel überrascht. Er sagt, bei den Nachbarn sei es doch auch möglich gewesen. Das Bauamt sagt, das Häuschen läge im Außenbereich und die Ortsgemeinde hätte einen Ausbau abgelehnt, weil sein Grundstück nicht an die Kanalisation angeschlossen werden könne. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" versucht zu vermitteln.



Jetzt wird's ernst: Alle Politikampeln auf Grün! Früher waren die Merkel und der Seehofer mal schwarz. Und die SPD war rot. Und die FDP war gelb. Jetzt sind auf einmal alle grün. Ganz besonders Markus Söder aus Bayern. Der will jeden Tag ein Bäumchen pflanzen, verspricht massive Aufforstungsprogramme und zusätzliche Milliarden für Radwege und die Bahn. Und seine Schwester von der CDU, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, ist noch viel grüner als er. Jetzt wird's ernst!



www.zur-sache-rp.de



Sonntag, 15. September 2019 (Woche 38)/12.09.2019



15.15Mein leckerer Garten



Hobbygärtner Hans Breisacher Erstsendung:04.09.2019 in SWR/SR Folge 6/6



Seine Leidenschaft fürs Gärtnern hat der inzwischen pensionierte Kellermeister Hans Breisacher früh entdeckt. Schon Anfang der 70er Jahre - und damals noch ohne großen Plan - hat er begonnen, einen 3.500 Quadratmeter großen Garten zu bewirtschaften. Aus dem großzügigen Areal im Herzen der Weinbau-Gemeinde Ihringen ist mittlerweile ein botanisches Gesamtkunstwerk mit gärtnerischen Raritäten aus aller Welt sowie seltenen Obst- und Blumenarten entstanden.



Und genau dort, in der grünen Oase des vielleicht wärmsten Orts Deutschlands, findet am Ende das große Finale des freundschaftlichen Garten-Wettbewerbs statt.



Aber zunächst muss sich auch Hans Breisacher zwei gärtnerischen Herausforderungen stellen und ein zweigängiges Garten-Menü für seine fünf Mitstreiter*innen zubereiten: Wie seine Mitgärtner*innen hat Hans Breisacher im Frühjahr zwölf Kohlrabi-Setzling der Sorte "Superschmelz" bekommen - verbunden mit dem Auftrag, daraus bis zum Herbst prächtige Früchte heranzuziehen. Und weil ihm nicht nur seltene, sondern auch historische Gemüsesorten am Herzen liegen, baut Hans - als zweite Disziplin im Wettbewerb - auch noch alte Salatsorten wie Hirschzungen- und Forellensalat, eine Kaiserstühler Möhre und einen ursprünglich aus Asien stammenden Spinat an. Mit all dem hofft Hans Breisacher das Gartenrennen für sich zu entscheiden. Aber auch mit seinem zweigängigen Garten-Menü will er überzeugen. Ob ihm das gelingt, wird SWR Gartenexperte Dr. Michael Ernst verraten: Er kürt am Ende den Sieger oder die Siegerin des Wettbewerbs mit dem leckersten Garten im Südwesten!



18.45RP: Landesart



Jubi-Tatort: 30 Jahre Lena Odenthal. Tatort Eifel: Das Krimifestival findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt. Ein Treffen des "Who is Who" der deutschen Krimiszene. Natürlich darf da Klaus Doldinger, der Schöpfer der Tatortmelodie, nicht fehlen. Wir treffen den Ausnahme-Jazzer, der mit über 80 noch immer die Bühne rockt.



Künstler Ulrich Lebenstedt: In der Nähe von Trier hat Ulrich Lebenstedt ein beeindruckendes Atelier und Wohnhaus, das schon von außen als Künstlerbehausung auszumachen ist. Mit knapp 80 Jahren zeigt er seine kreative Kraft in Collagen, Mosaiken, Skulpturen und Malerei. "Landesart" taucht ein in die Geheimnisse eines aussergewöhnlichen Künstlerlebens.



Porträt: Maria Trezinski. Maria Trezinski ist eine außergewöhnliche Künstlerin. Mit 25 Jahren ist sie bereits eine preisgekrönte und sehr versierte Malerin. Aber auch das Sujet ihrer Werke ist ungewöhnlich: Insekten wie Feuerwanzen, Käfer, Engerlinge und Wespen oder manchmal auch menschliche Schädel und Totenköpfe. Was fasziniert sie an den Wesen, warum erhebt sie diese zur Kunst?



Arno Strobel: Er gilt als erfolgreicher Bestseller-Autor. Der ehemalige Informatiker schreibt mittlerweile seinen 20. Psychothriller - und wurde schon in 14 Sprachen übersetzt. Wer ist dieser Mann, der zurückgezogen in der Nähe von Trier lebt? Naja, nicht ganz so zurückgezogen, denn auf social media ist er ständig mit seinen meist weiblichen Fans in Kontakt - die dürfen jetzt sogar mit ihm zusammen auf eine einsame Hütte in den Alpen wandern - ganz ohne Handyempfang - offline. So heißt auch sein neuestes Buch, das genau davon handelt: Eine Gruppe von Wanderern wird in den Alpen eingeschneit und ist ohne Verbindung zur Außenwelt. Was erstmal wie ein Digital Detox-Programm aussieht, wird dann zum reinsten Horrortrip. "Landesart" hat den sympathischen Autor besucht, der von sich sagt: "Ich schreibe nur Dinge, die erfolgreich sein könnten - denn ich will vom Schreiben leben".



Dienstag, 17. September 2019 (Woche 38)/12.09.2019



22.30So lacht der Südwesten



Populäre Comedians, hochkarätige Komiker und gut aufgelegte Kabarettisten - bei "So lacht der Südwesten" zeigen beliebte "Humorfachleute" aus dem Südwesten und aus befreundeten Regionen Highlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste der heutigen Sendung sind Fräulein Baumann, "Die Ään und das Anner" mit Alice Hoffmann und Bettina Koch sowie "Thekentratsch" mit Heike Becker und Kerstin Sierp.



Donnerstag, 19. September 2019 (Woche 38)/12.09.2019



22.45Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Geplante Themen:



Theater im Elefantenhaus - "Kunscht!" im Heidelberger Zoo.



Was für ein Theater! "Der sechste Kontinent" - eine Performance im Elefantenhaus des Heidelberger Zoos - und was sagen die empfindlichen Dickhäuter dazu?



Die S-21-Baugrube als Bühne der Avantgarde: Der Theaterregisseur Schorsch Kamerun inszeniert "Motor City Super Stuttgart" - und "Kunscht!" singt mit im Bürgerchor.



"Malen kann süchtig machen" - die Lörracher Künstlerin Mona Ardeleanu und ihre magischen Bilder



"Jetzt!" Junge Malerei aus Deutschland in Wiesbaden, Bonn und Chemnitz.



"Kultur-Tipps" - u. a. der Film "Systemsprenger", der für den Oscar nominiert wurde.



Sonntag, 22. September 2019 (Woche 39)/12.09.2019



18.45RP: Landesart



Spider Murphy Gang beim Festival Euroclassic 2019: Skandal im Klassik-Bezirk? Keineswegs! Denn der Rock'n'Roll der Spider Murphy Gang passt zum Festival Euroclassic genauso gut wie das Streicherquartett. Das Festival Euroclassic nimmt es mit der "Klassik" nicht so genau. Stattdessen bietet das Programm neben Sinfonieorchestern und Klavierkonzerten z.B. Reggae, Rock'n'Roll und Weltmusik. Der Klassikbegriff habe sich verändert, sagt der Festivalleiter Thilo Huble. Und Euroclassic verändert sich mit. Patricia Küll besucht die Spider Murphy Gang Backstage in Zweibrücken und hört sich auch bei den rheinland-pfälzischen Fans um.



Das Porträt: David Wagner. David Wagner, Jahrgang 1971, Schriftsteller aus Andernach. Seine Themen sind meistens sehr persönlich, sein Schreibstil unaufgeregt, leicht, ernst. Die Schilderung seiner Lebertransplantation hat ihm 2013 den Leipziger Buchpreis eingebracht. "Der vergessliche Riese" heißt sein neues Buch, das entstand, als er sich mit den langsam verblassenden Erinnerungen des eigenen Vaters beschäftigte.



Fotokünstler: Philipp Haas und sein Projekt "Re-Inked". Ein Fotograf, der hinter die Oberfläche schauen will: Philipp Haas und sein Fotoprojekt "Re-Inked". Die Aufgabe: Tätowierte Menschen so zu schminken, dass die Bemalung verschwindet - und der Körper wieder zu sehen ist. Musiker aus zahlreichen Ländern haben sich schon vor seiner Kamera die Tattoos wegschminken lassen. Jetzt ist Gill Deimel, Fernsehmoderator und Coach Model bei Philipp Haas an der Mosel. "Landesart"-Moderatorin Patricia Küll hilft beim Foto-Shooting.



Fotoprojekt Thomas Brenner: "Fotografische Inszenierungen" nennt der Kaiserslauterer Fotograf Thomas Brenner seine Arbeitsweise, mit der er sich zunehmend in gesellschaftliche Debatten einmischt. In seinem aktuellen Projekt "Dialog in Rheinland-Pfalz" bringt er gegensätzliche Paare zusammen ins Gespräch - und natürlich: aufs gemeinsame Foto.



Freitag, 27. September 2019 (Woche 39)/12.09.2019



05.55 h: Korrigiertes Erstsende-Datum beachten!



05.55Tagesschau vor 20 Jahren



Erstsendung:27.09.1999 in Das Erste



Dienstag, 15. Oktober 2019 (Woche 42)/12.09.2019



21.00Preiswert, nützlich gut? Matratzen



80 Prozent der Berufstätigen in Deutschland klagen über Schlafstörungen. Das kann an einer falschen Matratze liegen. Im Schnitt tauschen Menschen erst nach 13,5 Jahren ihre alte Matratze gegen eine neue ein. Wenn es so weit ist, fällt die Entscheidung nicht leicht: Schaum oder Federkern? Welcher Härtegrad? Reicht eine Matratze für knapp 200 EUR oder lohnt es sich, 1.000 EUR zu investieren? Bei der Suche nach einer Matratze wird man regelrecht mit unterschiedlichsten Angeboten überschwemmt. Ist die "Matratze für alle" die Lösung? Welche Rolle spielen Körpertyp und Schlafposition? Und: Wie wichtig ist eigentlich der Lattenrost? Wie Verbraucher die richtige Matratze finden, zeigt SWR Moderatorin Hendrike Brenninkmeyer. Ein Film von Sebastian Schiller, Christine Kämper und Isabel Bublitz.



Sonntag, 20. Oktober 2019 (Woche 43)/12.09.2019



20.15Geschichte & Entdeckungen



Elsass und Vogesen - neuentdeckt Erstsendung:10.03.2019 in SWR/SR



Die Dokumentation ist ein Streifzug durch das Elsass mit seinen abwechslungsreichen Landschaften, der Europa-Metropole Straßburg und Menschen, in deren Alltag elsässische Identität spürbar wird.



Steinmetze des Straßburger Münsters klettern auf die Spitze des Turms, um hoch über der Stadt die Trikolore zu hissen - aus der Vogelperspektive ein waghalsiges Manöver. Rundherum die Dächer der Altstadt, Fachwerkarchitektur und die verzweigten Wasserläufe der Ill. Unweit davon Straßburgs "Quartier Allemand" mit seiner wilhelminischen Architektur. Dort begegnet der Film zwei Brüdern, die sich als Galeristen auf elsässische Kunst spezialisiert haben und mit Kulturgesprächen den Fokus auf das regionale Erbe setzen.



Das Elsass ist in erster Linie ländlich geprägt. In den Dörfern hört man oft den elsässischen Dialekt, etwa in Seebach, einem der schönsten Fachwerkorte im Nordelsass. Dort besucht das Team ein deutsch-französisches Winzerpaar, das Biowein und Crémant produziert. Eine für's Land erstaunliche Exklusivität bietet das Dörfchen Kirrwiller mit dem Royal Palace, Frankreichs drittgrößtem Varieté-Theater. Profitänzerinnen aus ganz Europa treten hier auf. Kletterakrobaten dagegen verabreden sich an der Burgruine Altwindstein, einem der vielen Top-Kletterspots der Nordvogesen. Das Elsass zählt zu den burgenreichsten Regionen Europas. Die Hohkönigsburg, die der deutsche Kaiser Wilhelm II. rekonstruieren ließ, inspirierte den Kanadier John Howe zu seiner Illustration der "Herr der Ringe"-Trilogie. Ihn fasziniert die Geschichte der Burg und er besucht sie immer wieder. Zum Elsass gehört auch ein Abstecher an den Rhein. Heute trennt der Grenzfluss Franzosen und Deutsche nicht mehr, er verbindet sie. Und wer könnte darüber mehr erzählen als das Personal einer Rheinfähre.



In den Vogesen betreibt eine Familie den Sommer über eine für die Region typische Almwirtschaft und stellt Münsterkäse her. Am Hartmannswillerkopf, der im Ersten Weltkrieg Schauplatz blutiger Kämpfe war, bergen Spezialisten des Kampfmittelräumdiensts auch heute noch regelmäßig Blindgänger. Auf dem quirligen Markt von Mulhouse führen zwei Brüder eine Halal-Metzgerei, die als Institution gilt. Eine Galeristin hat sich der Urban Art verschrieben und holt namhafte Künstler in die Stadt. In Rixheim südlich von Mulhouse gewährt eine traditionsreiche Manufaktur für Panoramatapeten seltene Einblicke in ihre Produktion. An der Elsässischen Weinstraße hat ein Winzerpaar beim Bau seines Hofs auf nachhaltige Architektur gesetzt und den Betrieb auf biodynamischen Anbau umgestellt.



Dienstag, 22. Oktober 2019 (Woche 43)/12.09.2019



Tagestipp



21.00Preiswert, nützlich gut? Das perfekte Badezimmer



Der Wasserhahn tropft, die Fliesen waren vor 20 Jahren modern und in der Dusche steht ein unschönes Sammelsurium von halbleeren Pflegeprodukten. Badezimmer sind selten ein schöner Raum, dabei verbringt man dort im Schnitt 40 Minuten täglich. Wie holt man das Beste aus seinem Badezimmer heraus? Wie lässt es sich schön und funktional gestalten? Kleine Renovierungen: Wieviel muss man für neue Dusch- und Waschbeckenarmaturen ausgeben? Lässt sich eine Duschkabine einfach austauschen? Optik: Wie lassen sich hässliche Fliesen verschönern? SWR Moderatorin Hendrike Brenninkmeyer findet es im Film von Sebastian Schiller, Christine Kämper und Isabel Bublitz heraus.



Mittwoch, 23. Oktober 2019 (Woche 43)/12.09.2019



20.15betrifft: Ersatzteile im Körper - Was taugen Implantate wirklich?



Immer häufiger setzen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland künstliche Implantate und Prothesen ein, "Ersatzteile" für den Körper. Patientinnen und Patienten erhoffen sich dadurch eine deutliche Besserung der Gesundheit und Beweglichkeit. Doch was passiert, wenn Implantate und Prothesen zerbrechen, sich im Körper verschieben oder einfach nicht funktionieren? Die SWR Doku wirft einen kritischen Blick auf die Zulassung und Kontrolle von Implantaten. Das SWR Kamerateam begleitet Menschen, die mit massiven gesundheitlichen Problemen kämpfen, die möglicherweise durch künstliche Bandscheiben, ein Hüftgelenkimplantat oder ein Beckenbodennetz entstanden sind. Der Film zeigt, was Patientinnen und Patienten beachten sollten, wenn sie selbst vor der Entscheidung für ein Implantat oder eine Prothese stehen.



Die 57-jährige Sieglinde S. ließ sich nach einem schweren Bandscheibenvorfall zwei künstliche Bandscheiben in die Halswirbelsäule einsetzen. Doch die Schmerzen kamen zurück und machten sie arbeitsunfähig, erzählt sie. Nach zahlreichen Arztbesuchen diagnostizierte ein Neurologe: Eines der Implantate sei defekt, das andere in den Wirbelknochen eingesunken. Sieglinde S. steht vor der Entscheidung, einen risikoreichen Eingriff vornehmen zu lassen - doch nur so, glauben ihre Ärzte, hat sie eine Chance auf ein Leben ohne Schmerzen. "betrifft" begleitet Sieglinde durch eine Zeit schwerer Entscheidungen. Auch die 51-jährige Silvana K. steht vor einer Herausforderung: Sie klagt gegen den Hersteller ihrer künstlichen Bandscheibe. Sie wirft ihm vor, das Implantat sei eine Fehlkonstruktion, der Kunststoffkern sei aus dem Implantat ausgetreten und habe ihr Rückenmark beschädigt. Der Hersteller streitet die Verantwortung für Silvanas Gesundheitszustand ab und verweist auf sehr niedrige Komplikationsraten. Die Doku begleitet Silvana während des Verfahrens und geht der Frage nach, welche Möglichkeiten Patientinnen und Patienten in einer ähnlichen Situation haben.



Der 69-jährige Hans M. ist verunsichert. Er braucht dringend zwei Hüftprothesen, um wieder ohne Krücken laufen zu können. Doch Berichte über Probleme mit Prothesen machen ihm Angst. Wie kann er sich informieren? Wie soll er das Krankenhaus auswählen? Und welche Fragen muss er vor der Operation stellen? Ein Kamerateam begleitet seine Suche nach einer möglichst sicheren Prothese, die sich schwieriger gestaltet, als erwartet. "betrifft" lässt Ärztinnen und Ärzte, Behördenvertreterinnen und -vertreter sowie Expertenstimmen zu Wort kommen.



