Für Klimaschützer ist RWE-Chef Rolf Martin Schmitz ein Fossil. Dabei will ausgerechnet er den Essener Stromkonzern - den größten CO2-Produzenten Europas - zum grünen Vorzeigeunternehmen umbauen. Meint er das ernst?

Zwei Stunden hat der russische Pianist Jewgeni Kissin das Publikum im ausverkauften Saalbau mit Sonaten von Ludwig van Beethoven verzückt: Pathétique, Waldstein, Sturm - Rolf Martin Schmitz hat das Programm gut gefallen. Bewegende Musik in bewegten Zeiten. Hochgestimmtes zur Entspannung. Erhabenes als Kraftquelle für den nächsten Managertag. Der Vorstandsvorsitzende des Essener Energiekonzerns RWE liebt klassische Konzerte.

Gut gelaunt langt Schmitz bei den Häppchen zu, die anschließend im RWE-Pavillon der Essener Philharmonie gereicht werden. Seit dem Frühstück ist er mit einem Joghurt ausgekommen, Schmitz isst tagsüber wenig, eine eiserne Regel, er will nicht zunehmen. Dafür kommt jetzt der Hunger. Schmitz greift zu Currywurst, zu Lachsröllchen und Tafelspitz und spült alles mit einem Glas Weißwein herunter.

Die Welt um Schmitz herum entspricht an diesem Abend im Juli der Welt, wie er sie gerne sieht. Als es der Stadt vor knapp zwei Jahrzehnten mal wieder an Geld mangelte, hat der Konzern die Renovierung des Empfangssaals im Konzerthaus mitfinanziert. Und natürlich sponsert RWE auch gerne das jährliche Klavier-Festival Ruhr. Ein in der Region verwurzeltes Unternehmen, das viel gibt und wenig nimmt, das ein gedeihliches Miteinander von Ökonomie und Politik fördert, das ist Schmitz' RWE: "Wir helfen, wo wir können."

Schmitz ist jetzt ganz bei sich, entspannt und völlig einverstanden mit dem Moment. Er trägt ein weißes Hemd, ein hellgraues Sakko, niemand widerspricht, und "weit und breit steht kein einziger Klimaaktivist vor der Tür". Sagt es. Schmunzelt. Und spießt noch ein Stückchen Currywurst auf.

Aus der Zeit gefallen

Es ist eine kleine Ruhepause in einem großen Kampf. Seit der Klimawandel die politische Agenda bestimmt und Scharen von Schülern und Schülerinnen freitags durch die Straßen ziehen, seit "Kohleausstieg" und "Hambacher Forst" Metaphern eines ergrünten Zeitgeists sind und manche Investoren Aktien von Firmen nur deshalb kaufen, weil diese nachhaltig wirtschaften, wird kein deutscher Manager schärfer kritisiert als Schmitz. Der RWE-Chef, 62, wirkt ein wenig altmodisch, wie aus der Zeit gefallen - und ist als "Mann von gestern" die perfekte Zielscheibe für eine Generation, die den "Klimanotstand" ausgerufen hat: das Gesicht der fehlenden Einsicht, der Prototyp des alten, weißen Mannes, der die Rettung des Planeten dem Profit unterordnet.

Dabei will der Mann sein Imperium in den nächsten Jahren zum neuen grünen Vorzeigeunternehmen umbauen.

Kein anderes Unternehmen in Europa stößt mehr CO2 aus als der Essener Konzern, 2018 waren es 118 Millionen Tonnen. Das ist fast doppelt so viel wie die Stadt Köln, mit 69 Millionen Tonnen, die deutsche Stadt mit dem größten CO2-Fußabdruck. Selbst Schmitz weiß, dass es so nicht weitergeht. Er will die Emissionen von Treibhausgasen deutlich reduzieren. Aber ist es ihm auch ein Anliegen?Dass er sich gegen die von der Politik gewollte Wende gestemmt und mit aller Kraft versucht hat, den Ausstieg aus Atomkraft und Kohle zu verhindern, setzt ihn dem Verdacht aus, er sei inhaltlich leidenschaftslos, füge sich bloß dem Unvermeidlichen.

Auch persönlich eckt Schmitz an. Der Manager, seit 2009 im Vorstand, seit 2016 an der Konzernspitze, zeigt sich selten kompromissbereit. Etwa beim Kampf um den Hambacher Forst, den er im Geiste längst abgeholzt hatte. Und anders als viele seiner Kollegen schleift er seine Gedanken auch nicht zu Compliance-Floskeln ab, sagt klar und offen, was er denkt. Damit bietet er seinen Gegnern eine Angriffsfläche - auch dann, wenn er die Fakten auf seiner Seite hat.

Tatsächlich löffelt Schmitz auch aus, was die Politik ihm eingebrockt hat. Die Regierenden haben die Energiewende ausgerufen, den Ausstieg aus der Kernkraft und der Kohle beschlossen, aber mit dem Ausbau der Stromnetze und der Wind- und Sonnenkraftanlagen geht es nicht wirklich voran. Bis 2030 sollen 65 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt sein - ein ehrgeiziges Ziel, von dem sich Deutschland jeden Tag ein Stück weiter entfernt. Am 20. September will das seit Monaten kreißende "Klimakabinett" entscheiden, was weiter zu tun ist. Einig ist sich die große Koalition bislang nicht.Solange der Rahmen nicht gesetzt ist, kann Schmitz, verantwortlich für gut 17.000 Mitarbeiter, knapp 14 Milliarden Euro Umsatz und 16 Milliarden Euro Börsenwert, nur begrenzt agieren. Und solange der Energiebedarf in Deutschland nicht gedeckt ist, müssen Kohlekraftwerke weiter laufen. Ihr Anteil an der Stromerzeugung in Deutschland liegt immer noch bei 32 Prozent. Das hat die Politik selbst anerkannt, als sie sich mit der Industrie darauf einigte, dass die letzten fossilen Meiler erst 2038 abgeschaltet werden sollen. Reicht das etwa nicht?

Greta blickt in die Hölle

Schmitz weiß: Luisa Neubauer reicht es nicht. "Wer nach 2030 noch ernsthaft plant, Kohle zu verstromen, hat nicht verstanden, in welch einer Krise wir sind", ruft die Klimaaktivistin beim Aktionärstreffen von RWE im Mai. Und fordert wenige Tage später die Deutsche Bank bei deren Hauptversammlung auf, die Finanzierung von RWE zu stoppen. Das lehnt Bankchef Christian Sewing höflich ab. Aber nicht ohne Sympathie für das Grundanliegen.

Schmitz mag es nicht, wenn sich Manager dem Zeitgeist zu tief entgegenbeugen. Und schon gar nicht, wenn Aktivisten sich nicht an Absprachen halten. Wenige Tage vor dem Klavierabend in Essen protestiert Greenpeace vor der RWE-Zentrale mit lautem Sirenenlärm für ein sofortiges Aus der Braunkohle. Dass die Umweltorganisation den Kompromiss zum Kohleausstieg gutgeheißen hat, kümmert die Demonstranten wenig. Als sie das Firmengelände betreten, erstattet Schmitz Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Um weiteren Ärger zu vermeiden, sichern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...