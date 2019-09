++ Apple hielt am Dienstag jährliches September-Event ab ++ Neues Preismodell bei iPhones ++ Mangelnde 5G-Kompatibilität könnte als Rückschlag angesehen werden ++ Apple TV+ könnte ernsthafter Konkurrent für Netflix und Disney sein ++ Produktpräsentation wurde gut aufgenommen und Aktienkurs überwand Widerstandszone ++Apple (AAPL.US / ISIN: US0378331005), eines der größten und bekanntesten Unternehmen der Welt, präsentierte Anfang dieser Woche neue Produkte und Dienstleistungen. Das jährliche September-Event wird von Anlegern, Kritikern und Kunden aufmerksam verfolgt und das Unternehmen hat sie diesmal nicht enttäuscht. In dieser kurzen Analyse werden wir einen Blick auf das werfen, was Apple diese Woche angekündigt hat, sowie auf die Marktreaktion der Aktie des Unternehmens. Die Einnahmen von Apple zeigen ein starkes saisonales Muster, wobei das vierte Quartal des Jahres in der Regel das Beste ist. Darüber hinaus neigen die Nettomargen dazu, ihren Tiefpunkt im zweiten Quartal zu erreichen, sodass der verbleibende Teil des Jahres eine Steigerung des Nettogewinns verzeichnen könnte. Quelle: Bloomberg, XTB Research ATTRAKTIVE PREISE FÜR NEUE IPHONES?Apple präsentierte während der Veranstaltung am Dienstag im kalifornischen Cupertino drei Modelle des neuen iPhone 11. Das Einsteigermodell - das iPhone 11 - wird mit Mikrochips der nächsten Generation sowie zwei Kameras ...

