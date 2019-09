Unternehmen drängt es zunehmend an die Börse, seitdem es mit immer mehr Kursen aufwärts geht. Neu dabei ist auch die deutsche Milliardenemission Teamviewer.

Die amerikanischen Investoren sind am ersten Montag im September nach dem Labor Day wieder an die Aktienmärkte zurückgekehrt. Unternehmen versuchen die gute Stimmung zu nutzen und treiben ihre Börsenpläne voran. In Frankfurt plant unter anderem der Softwarekonzern Teamviewer eine Milliardenemission.

Zur Wochenmitte haben sich die Anleger bereits um die Aktien von Prosus bemüht, der Tochter des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers. Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch nimmt die Pläne eines Börsengangs des Asiengeschäfts wieder auf. Gleichzeitig hat der Ölkonzern Saudi Aramco Insidern zufolge die Banken für den größten bisher geplanten Börsengang weltweit ausgewählt.

Schon eineinhalb Stunden nach Ausgabe konnten die Konsortialbanken unter der Führung von Goldman Sachs und Morgan Stanley dem Eigentümer von Teamviewer, dem Finanzinvestor Permira, vermelden, dass der Börsengang der Softwarefirma überzeichnet ist, berichten Finanzkreise.

Das schwäbische Unternehmen stellt Software her, durch die sich Computer beispielsweise für Online-Konferenzen verbinden lassen, die aber auch zur Wartung der Rechner aus der Ferne und zur Fernsteuerung von Maschinen geeignet ist.

Teamviewer plant einen der größten Börsengänge der vergangenen Jahre und will bis zu 2,3 Milliarden Euro einnehmen. Größer waren im vergangenen Jahr waren nur die Emissionen der Siemens-Tochter Siemens Healthineers und des Bremsenherstellers Knorr Bremse mit jeweils rund vier Milliarden Euro. Den bisher größten Gang auf das Parkett legte die Deutsche Telekom im Jahr 1996 mit 10,1 Milliarden Euro hin.

Bei Teamviewer handelt es sich allerdings erst um die dritte Aktienneuemission in diesem Jahr. Vor der Sommerpause hatte die Lkw-Tochter von Volkswagen, Traton, gerade einmal 1,5 Milliarden Euro bei Anlegern einwerben können. Das war deutlich weniger als ursprünglich erhofft.

Die Aktien von Teamviewer werden in einer Preispanne von 23,50 bis 27,50 Euro je Anteilsschein angeboten. Bis zum geplanten Debüt auf dem Parkett am 24. September sollen bis zu 84 Millionen Aktien verkauft werden.

Die Bewertung des gesamten Unternehmens beträgt nach dem Börsengang 4,7 bis 5,5 Milliarden Euro. Der Finanzinvestor Permira hatte die Firma ...

