Most Actives des Handelstages:. Jungheinrich Call WKN http://bit.ly/2m7gOK7 Salzgitter Call WKN http://bit.ly/2mesn2l Mario Draghi schöpft nochmals mit der großen geldpolitischen Kelle. Der Teller den Draghi hinterlässt, ist für Anleger reich an Zutaten gespickt. Sparern aber wird die Zinssuppe reichlich versalzen. So formuliert es Dr. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. In Anbetracht schlechter Konjunkturdaten musste Mario Draghi handeln. Der Dax klettert nach der EZB Entscheidung in der Spitze auf 12.470 Punkte, der Euro gibt nach und fällt unter 1,10 zum US Dollar. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß