Daimler konnte auch während der bisherigen Automobilmesse IAA an den Börsen punkten. Die Messe wurde am Donnerstag eröffnet, der Kurs des Automobilunternehmens ging um annähernd 1 % nach oben. Dabei ist der Wert nun der Marke von 50 Euro näher gekommen. Diese gilt als Wegmarke für die Frage, ob nun der Aufwärtstrend erreicht worden ist bzw. erreicht werden kann. Die Aussichten sind und bleiben jedenfalls gut. Immerhin hat der Kurs in den vergangenen fünf Handelssitzungen am Stück steigende Notierungen ... (Robert Sasse)

