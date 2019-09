Die in der Aurubis-Aktie investierten Anleger konnten in den letzten Wochen wieder etwas Hoffnung schöpfen, denn es gelang der Aktie im Anschluss an das Tief vom 16. August bei 34,97 Euro wieder in einen Aufwärtstrend überzugehen. Ein erster wichtiger Erfolg wurde errungen, als Anfang September die 50-Tagelinie nachhaltig überwunden werden konnte. In der Zwischenzeit konnte der Anstieg bis auf 43,46 Euro fortgesetzt werden. Damit steht der Kurs nur noch knapp unterhalb des Hochs vom 4. und 8. Juli ... (Dr. Bernd Heim)

