Tagesausblick für 13.9.: DAX mit großen Ausschlägen nach EZB-Entscheid. Goldminen im Fokus!

Die Nervosität im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung war groß. Kurz nach der Entscheidung und während der Pressekonferenz mit EZB-Chef Mario Draghi gab es bei DAX & Co extreme Ausschläge. Wie von vielen Marktteilnehmern erwartet, startet die europäische Notenbank erneut ein Wertpapierkaufprogramm. Ab November sollen zunächst 20 Milliarden Euro in den Erwerb von Anleihen investiert werden. Zudem wurde der Strafzins für Banken erhöht. Zum Handelsschluss hat sich die Lage jedoch wieder beruhigt und der DAX ging mit einem leichten Plus aus dem Handel. So schloss der DAX bei rund 12.400 Punkten und der EuroStoxx50 verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 3.530 Punkten. Unterstützung bekamen die Märkte davon US-Präsident Donald Trump, der den Termin für neue Strafzölle für Waren aus China um zwei Wochen verschob. Das schürt die Hoffnung auf eine Lösung im Handelskonflikt.

Am Anleihemarkt zeigten sich zwar zeitweise hohe Ausschläge. Zum Handelsschluss stabilisierte sich die Rendite langfristiger Bundesanleihen jedoch auf dem Vortagesniveau. Die Edelmetalle zeigten sich mehrheitlich fester. Gold schob sich über 1.500 US-Dollar und Palladium sogar über 1.600 US-Dollar. Der Ölpreis gab derweil den zweiten Tag in Folge nach. Ein Barrel Brent Oil notiert nun bei rund 59,30 US-Dollar. Der Euro/Dollar sackte zeitweise auf 1,095 US-Dollar ab. Am Nachmittag fing sich der Wechselkurs jedoch wieder und liegt aktuell bei 1,105 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Mit der IAA rücken Autohersteller und -Zulieferer in den Fokus der Anleger und einige scheinen die jüngste Talfahrt zum Einstieg zu nutzen. Heute gaben vor allem die Aktien der Premiumhersteller BMW und Daimler Gas. Evotec klopfte an die Widerstandsmarke von EUR 20,60. Gelingt der Ausbruch? Jungheinrich und Merck profitierten heute von positiven Analystenkommentaren. RWE setzte den Aufwärtstrend ebenfalls fort. Einem Bericht von Manager Magazin zufolge könnte Ende des Monats die Entscheidung der EU-Kommission zur geplanten Zerschlagung der RWE-Tochter Innogy erfolgen. Unter den Branchenbarometern fiel unter anderem der BANG Index mit vier Goldminenkonzernen und der Stoxx 600 Utilities Index auf. Der Goldminenindex verbesserte sich dabei um über 2,5 Prozent.

Bei Eckert & Ziegler und den Halbleiterherstellern Dialog Semiconductor und Siltronic zeigten sich derweil Gewinnmitnahmen.

Morgen geht die Internationale Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt weiter und Fraport gibt Verkehrszahlen für August bekannt.

Wichtige Termine

USA - Einzelhandelsumsatz, August

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, September

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.440/12.460/12.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.020/12.100/12.200/12.240/12.330 Punkte

Der DAX zeigte zwar nach der Zinsentscheidung zeitweise kräftige Ausschläge. Zum Handelsschluss setzte sich der Index jedoch im Bereich von 12.400 Punkten fest. Damit ging der Punkt heute erneut an die Bullen. Die Bären haben jedoch signalisiert, dass sie noch da sind und werden auf ihre nächste Chance warten. Auf der Oberseite bremst aktuell die Widerstandszone bei 12.440/12.460 Punkten. Solange sie nicht überschritten ist, muss mit Rücksetzern bis 12.300 und im weiteren Verlauf sogar bis 12.200 Punkte gerechnet werden. Bei einem Ausbruch über 12.460 Punkte bekommt der Index aus technischer Sicht weiter Luft bis 12.590 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 05.07.2019 - 12.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.09.2014 - 12.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,42 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 1,61 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.09.2019; 17:43 Uhr

