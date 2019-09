Kalifornien könnte den Fahrdienstvermittler Uber bald vorschreiben, seine Fahrer anzustellen. Auch in Deutschland stehen die Arbeitsbedingungen von Uber in der Kritik. Belege dafür liefert auch die Wissenschaft.

Es ist Nacht und der Toyota-Auris, den das Handy-Video festhält, steht auf einer vielspurigen Fahrbahn irgendwo in Berlin. Die Ampel schaltet auf grün. Der Toyota verharrt unbewegt auf der Straße. Von hinten nähert sich die Kamera im Schritttempo und filmt in das offene Fahrerfenster. Der Kopf des Fahrers hängt vornüber. Offenbar ist er eingenickt, als er auf die Ampel wartete. Auch von den Stimmen hinter der Kamera wacht er nicht auf. Auf der Tür unter ihm prangt die Annonce "App nach Hause - günstig und bequem durch Berlin". Es ist ein Werbespruch des US-Fahrdienstvermittlers Uber.

Videos wie dieses teilen Kritiker von Uber massenhaft in ihren Messenger-Diensten. Es sollen beweisen, wie schlecht und ausbeuterisch die Arbeitsbedingungen von Uber sind. Ob das Video authentisch ist oder möglicherweise von Konkurrenten inszeniert wurde, lässt sich nicht sagen.

Unbestritten ist, dass die Arbeitsbedingungen von Uber schon länger in der Kritik stehen. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat am Dienstag ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach Fahrdienstvermittlern wie Uber oder Zustelldienste ihre Fahrer zukünftig als Angestellte behandeln müssen. Für Uber und die gesamte Gig Economy - also jene Plattformmodelle, über die kurzfristige Jobs an Selbständige oder freie Mitarbeiter vergeben werden - könnte dieses Gesetz massive Auswirkungen haben. Denn sollte es Nachahmer finden, käme es einer Disruption der Disruptoren gleich.

Auch in Deutschland will die Kritik an den Arbeitsbedingungen von Uber nicht abreißen. Zwar arbeiten die Fahrer hierzulande nicht direkt für Uber, sondern ausschließlich für unabhängige Mietwagenunternehmen, die Aufträge über die Plattform Uber entgegennehmen. Für Uber könnte das Modell dieser "Partnerschaften" bequemer nicht sein: Denn für die Arbeitsbedingungen der Fahrer bei den Partnerunternehmen ist Uber gesetzlich nicht verantwortlich. Dabei gehören genau diese Mietwagenunternehmen laut Zoll "zu den besonders von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung betroffenen Branchen". Für die Fahrer bedeutet das nicht selten einen schlechten Zugang zu ...

