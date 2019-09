Die EZB drückt die Zinsen und flutet die Märkte. Der geldpolitische Wahnsinn lässt Finanzmärkte und Südländer jubeln. Der Wohlstand aber bleibt auf der Strecke.

Eines muss man Mario Draghi lassen. Der Italiener an der Spitze der EZB schafft es immer wieder, die Finanzmärkte in Jubelstimmung zu versetzen und eine Geldpolitik, die hochverschuldeten Ländern wie seinem Heimatland dient, als Wohlstand-für-alle-Paket zu verkaufen. Im Juni hatte Draghi im portugiesischen Sintra die Märkte auf ein geldpolitisches Knaller-Paket vorbereitet. Heute lieferte er es. Die EZB öffnet die geldpolitischen Schleusen erneut und flutet die Finanzmärkte mit noch mehr Billig-Geld.

Konkret besteht Draghis Abschiedspaket - er scheidet am 1. November aus dem Amt - aus fünf Elementen:

Der Einlagensatz, den die Zentralbank den Geschäftsbanken für deren Zentralbankguthaben berechnet, sinkt um 0,1 Punkte auf minus 0,5 Prozent tiefer in den Negativbereich. Die Zinsen bleiben auf diesem Niveau oder werden noch weiter gesenkt, bis die von der EZB prognostizierte Inflation sich nachhaltig der Zwei-Prozent-Marke nähert. Das kann noch Jahre dauern. Um die Kosten für die Banken einzudämmen, führt die EZB ein zweistufiges Staffelzinssystem ein, das Teile der Zentralbankguthaben der Banken vom Negativzins ausnimmt. Die Laufzeit der langfristigen Geldleihgeschäfte, die die EZB den Geschäftsbanken anbietet, wird um ein Jahr auf drei Jahre verlängert. Der Zins dafür orientiert sich an dem durchschnittlichen Hauptrefinanzierungssatz der EZB über die Laufzeit der Geschäfte (aktuell null Prozent). Banken, die viele Kredite vergeben, werden belohnt und bekommen im günstigsten Fall 0,5 Prozent der Leihsumme von der EZB geschenkt. Am 1. November startet die EZB ein neues Anleihekaufprogramm mit einem monatlichen Volumen von 20 Milliarden Euro. Die Käufe enden erst, wenn die EZB die Zinsen erhöht. ...

