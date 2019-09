Das Förderkartell will seine Mitglieder auf Linie bringen. Doch der Ölboom in den USA und die sich eintrübende Konjunktur machen den Exporteuren das Leben schwer.

Zeit zum Einarbeiten hatte Prinz Abdulasis bin Salman keine. Der Sohn des saudischen Königs Mohammed bin Salman war erst diesen Sonntag zum Energieminister des Landes befördert worden. Nur wenige Tage später muss er bereits um den Zusammenhalt der Allianz von Ölexporteuren, Opec+, ringen.

"Jedes Land zählt unabhängig von der Größe", sagte bin Salman an diesem Donnerstag bei einem Treffen der Opec+-Ölminister in Abu Dhabi. Jedes Land müsse sich an die vereinbarten Förderquoten halten.

Sein Appell richtet sich vor allem an Irak und Nigeria. Die beiden Länder verstoßen seit Monaten jene Regeln, die sich die 14 Opec-Mitglieder zusammen mit zehn verbündeten Ölexporteuren auferlegt haben. Im Juli hatte die Opec+ in Wien einen Deal verlängert, die Ölproduktion um insgesamt ...

