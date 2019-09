Dies teilte Allgeier am Donnerstag mit. Am Ziel einer Auftrennung der beiden Unternehmensbereiche solle aber festgehalten werden. Hintergrund der Absage eines möglichen Börsengangs sei die vom Plan abweichende Geschäftsentwicklung der Allgeier Experts-Einheit. Deshalb werde jetzt dort auch umstrukturiert und an der Effizienz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...