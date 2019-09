Plastiktüten, Ölheizungen, Inlandsflüge: was will die Politik nicht alles verbieten, um das Klima zu schützen. Doch dieses Vorgehen hilft nicht weiter - im Gegenteil. Wie kann es anders gehen?

Die Bundesregierung hat die Klimapolitik für sich entdeckt - endlich, ist man versucht zu sagen. Am kommenden Freitag tagt das Klimakabinett, um die nächsten Schritte zu beraten. Es wird Zeit, Klimapolitik ernsthaft zu betreiben. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dies in ihrer Regierungserklärung in dieser Woche mit Verve angekündigt.

Welche Kriterien sind an ernsthafte Klimapolitik zu stellen? Idealerweise argumentiert man mit den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Das bedeutet, dass die Regierung sowohl ökologische Effektivität als auch ökonomische Effizienz anstreben sollte. Außerdem sollten soziale Schieflagen vermieden werden, zum Beispiel dadurch, dass Pendler, deren Kosten durch eine CO2-Steuer steigen, einen Ausgleich - etwa über eine erhöhte Pendlerpauschale - wieder ausgleichen können.

Entsprechend hat die Kanzlerin angekündigt, Klimapolitik im Geiste der Sozialen Marktwirtschaft und unter Berücksichtigung sozialer Unwucht betreiben zu wollen. Das ist gut so. Denn bisher steht es mit allen drei Dimensionen nicht allzu gut. Die Energiewende beispielsweise hat den Strompreis explodieren lassen, ohne dass der Ausstoß von Kohlendioxid die Zielmarke auch nur annähernd erreicht hätte - ökologische Ineffektivität kombiniert mit ökonomischer Ineffizienz ist die Folge. Gleichzeitig besteht eine dramatische soziale Ungerechtigkeit darin, dass besonders wohlhabende Menschen die Subventionen für Wind- und Solarstrom einstreichen, die von allen bezahlt werden. Wer besonders viel Zeit zu Hause verbringen muss - zum Beispiel Arbeitslose und Rentner - wird besonders viel Strom verbrauchen und deshalb besonders belastet. Einen Ausgleich gibt es dafür bisher nicht!

Hinzu kommt, dass es mit der Energiewende nicht richtig vorankommt. Der Ausbau der Windenergie stockt genauso wie der Ausbau des Stromnetzes; letzteres ironischerweise vor allem durch den ökologisch bedingten Widerstand und natürlich den Unwillen vieler Bürger, Stromtrassen in der Nähe des eigenen Wohnorts zu akzeptieren, bedingt.Leider ist es nicht nur diese Inkonsistenz, die die deutsche Klimapolitik zu schlecht macht. Auch die vielen Vorschläge, die zurzeit in der ...

