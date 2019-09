Am Anfang der nach eigenen Angaben weltweiten größten Studie dieser Art zur Zukunft der Spezialchemie stand die zentrale Frage: Welche großen Kräfte können langfristig auf Unternehmen der Spezialchemie einwirken? Antwort sollen Szenarien liefern, die zeigen, wie die Welt der Zukunft möglicherweise aussehen könnte. Die Betonung liegt hier auf "möglicherweise": "Unsere Szenarien können Wirklichkeit werden, sie müssen es nicht", erklärt Harald Schwager, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und zuständig für Innovation. Die Zukunftsbilder sind nicht als Vorhersagen zu verstehen, die zur Wahrscheinlichkeit x oder y eintreten werden. Stattdessen sollen sie einen "Optionsraum" eröffnen und es so ermöglichen, Produktentwicklungen, Geschäftsmodelle oder Effizienzstrategien auf ihre Zukunftsfähigkeit zu testen.

Um die fünf Szenarien zu entwerfen, haben Wissenschaftler des Unternehmens eine Reihe von Daten und Analysen gesammelt. Als Basis dienten 100 Interviews mit internen und externen Experten aus den Bereichen Chemie, Politik, Wirtschaft sowie weitere Quellen wie internationale Zukunftsstudien und mehr als 15 Workshops. In einem aufwendigen Prozess identifizierten und analysierten die Experten daraus Schlüsselfaktoren und Einflüsse, leiteten mögliche Entwicklungen ab und kombinierten diese zu fünf sehr verschiedenen Szenarien.

Szenario 1: Trügerische Ruhe

Das erste erarbeitete Szenario geht davon aus, dass sich die Welt zwar verändert - aber eher langsam und schrittweise. In der Weltpolitik und dem technologischen Fortschritt hat es in dieser Zukunft im Jahr 2040 zumindest keine drastischen Verschiebungen gegeben, und die Weltwirtschaft wächst in weltweitem Maßstab weiter. Sie profitiert dabei von einer stark wachsenden globalen Mittelschicht und damit einer steigenden Nachfrage ...

