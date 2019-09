Manche machen sich so klein, dass sie keinen mehr überzeugen. Andere haben ein derart forsches Auftreten, dass die Zuhörer reflexartig die Gegenposition einnehmen. Beides können Sie rhetorisch gut abfedern.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.Nicht jeder ist ein selbstbewusster Redner, der zum einen von Kompetenz nur so strotzt und andererseits so einfühlsam und warmherzig wirkt, dass Männer, Frauen und diverse andere Menschen vor Bewunderung ganz hingerissen sind.

Viele von uns werden vielleicht an sich selbst schon festgestellt haben:- Ich wirke vor Publikum oft unterwürfig und unsicher.- Die Leute merken, dass ich am liebsten schweigen würde, mich aber zum Reden überwinde.- Wenn ich vor anderen rede, höre ich mir ständig selbst zu und denke über das nach, was ich gerade gesagt habe.- Ich vermute, dass mir die anderen nicht viel zutrauen.- Ich versuche, meine herausragende Rolle als Redner herunter zu spielen, indem ich mein Anliegen mit Weichmacher-Formulierungen bagatellisiere.

Und sagen dann Dinge wie: "Ich würde Ihnen gerne mal ein bisschen was vorstellen wollen. Aber sagen Sie bitte, wenn es Ihnen zu langweilig wird. Vielleicht haben Sie da ja auch ganz andere Vorstellungen."Andere wiederum denken ganz im Gegenteil:- Wenn ich vor Leute rede, spüren alle, dass ich mich in meiner Sonderrolle fühle, wie dafür geboren.- Gegen meine Argumente kommt keiner an.- Die Leute fühlen sich mir in der Diskussion unterlegen und halten lieber den Mund.- Ich bin vielleicht nicht zum Knuddeln, aber dafür schlau und inhaltlich kompetent.- Ich höre mich selbst gerne reden. Weil ich es kann.

Und sagen Dinge wie: "Okay, bislang habt ihr das immer so gemacht. Aber sorry, da wundert es mich nicht, dass ihr da rumkrebst wie in einer Schüler-AG. Ihr müsst das natürlich ganz anders angehen."

Besonders schüchtern und besonders forsch. Beides irgendwie einfach menschlich, mehr oder weniger sympathisch aber vor allem eins: nicht optimal überzeugend.

Das liegt daran, dass es nicht allein auf die Argumente ankommt, sondern wie wir sie vermitteln.

Wenn es in Ihrem Wortbeitrag um mehr geht, als einfach alphabetisch vorzutragen, wer alles seine Urlaubsanträge noch nicht eingereicht hat, wenn Sie also darauf angewiesen sind, dass die anderen sagen: "Da hat sie recht/da stimme ich ihm zu", dann brauchen Sie mehr als nur Argumente.Denn Sie wollen ja nicht nur Ihren Standpunkt abladen und fertig. Sie wollen die anderen: ÜBERZEUGEN.Und dafür brauchen Sie von den anderen grob gesagt:A. Vertrauen undB. Wohlwollen.

Man muss Ihnen nicht nur glauben können, man muss Ihnen auch glauben wollen. Dann gehen Ihre Argumente den anderen runter in den Bauch wie ...

