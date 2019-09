Mit dem Gemeinschaftsstand Logistics IT bietet die Deutsche Messe AG insbesondere kleinen und mittleren Softwareunternehmen die Möglichkeit, sich im kommenden Jahr auf der Hannover Messe zu präsentieren. Der Messestand steht im Ausstellungsbereich Digital Ecosystems in der Halle 17 und damit im Mittelpunkt der weltweit größten Industriemesse.Unter dem Leitthema Industrial Transformation präsentieren vom 20. bis zum 25. April mehr als 6 000 Unternehmen ihre Produkte und Lösungen für die Fabrik der Zukunft. Erstmals ist die Logistik mit einem eigenen Ausstellungsbereich in denHallen 2 bis 4 der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...