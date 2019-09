Wer in Bezug auf BYD nur an Elektro-Autos und Batterien denkt, der sieht nicht das gesamte Bild. Denn BYD hat Kommunen weltweit im Visier, wenn es um den öffentlichen Nahverkehr geht. Da werden passende Elektro-Busse angeboten, welche die Belastung mit Abgasen in den jeweiligen Innenstädten verringern können. Und da hat BYD bei diversen Kommunen punkten können, wohin nun Elektro-Busse von BYD geliefert werden bzw. es bereits sind. Jüngstes Beispiel: BYD teilte mit, dass mit Egged der größte Anbieter ... (Peter Niedermeyer)

