Das vierte Jahr in Folge weist die Bundesrepublik den höchsten Überschuss in der Leistungsbilanz auf, hat das Ifo-Institut berechnet. Erst mit großem Abstand folgt Japan.

Deutschland wird nach Berechnungen des Ifo-Instituts trotz der Exportflaute das vierte Jahr in Folge den höchsten Überschuss in der Leistungsbilanz ausweisen. "2019 wird er umgerechnet bei 276 Milliarden Dollar liegen", sagte Ifo-Ökonom Christian Grimme am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Mit großem Abstand auf Platz zwei folgt Japan mit 188 Milliarden Dollar vor China mit 182 Milliarden Dollar.

Der enorme deutsche Überschuss kommt vor allem deshalb zustande, weil weit mehr Waren und Dienstleistungen ins Ausland verkauft als von dort bezogen werden. Obwohl die Ausfuhr von Gütern in den ersten sieben Monaten dieses Jahres nur um 1,0 Prozent zulegte, ergab sich ein Handelsüberschuss von fast 139 Milliarden Euro.

Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...