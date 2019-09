Hamburg (ots) -



- Weltweit nimmt die Häufigkeit von Sepsiserkrankungen zu

- In Deutschland könnten laut Schätzungen 15.000 bis 20.000

Todesfälle durch Sepsis pro Jahr vermieden werden

- Asklepios startet eine bundesweite Kampagne zur Förderung der

Sepsis-Früherkennung in den Notaufnahmen

- Neue Entscheidungshilfen unterstützen Pflegekräfte und Ärzte Die Asklepios Kliniken starten zum Welttag der Patientensicherheit am 17. September eine bundesweite Kampagne zur Förderung der Sepsis-Früherkennung. Der Fokus liegt dabei auf den Notaufnahmen, denn hier findet der entscheidende Erstkontakt zum Patienten statt. "Wie aktuelle Zahlen aus dem 'Qualitätsmonitor 2018' belegen, entstehen 70 Prozent der Sepsiserkrankungen außerhalb des Krankenhauses", so Prof. Dr. Christoph U. Herborn, selbst Arzt und Chief Medical Officer der Asklepios Kliniken, "aus diesem Grund ist es so wichtig, die Weichen gleich in der Notaufnahme richtig zu stellen! Genauso wie bei Herzinfarkten oder Schlaganfällen hängt der Behandlungserfolg von der schnellen Diagnose und sofortigen Therapie ab."



Eine Sepsis wird in der Öffentlichkeit häufig mit dem Begriff "Blutvergiftung" gleichgesetzt. Tatsächlich ist eine Sepsis die schwerste Verlaufsform einer Infektion, die innerhalb von wenigen Stunden in ein Multiorganversagen und zum Tod führen kann. Nach Aussage der Deutschen Sepsisstiftung versterben an diesem Krankheitsbild 77.000 Personen pro Jahr in Deutschland, viele Überlebende leiden an den Spätfolgen. Sepsis stellt damit die dritthäufigste Todesursache nach Herzkreislauferkrankungen und Krebs dar. Die wirksamste Strategie gegen diese gefährliche Dynamik ist das frühe Erkennen und die unmittelbar einsetzende Therapie schon bei Verdacht auf Sepsis, und zwar innerhalb von 60 Minuten. "Die Schwierigkeit, eine Sepsis früh zu erkennen, besteht darin, dass die Frühsymptome meist sehr unspezifisch sind; eine Sepsis kann wie ein Chamäleon sein, nicht auf den ersten Blick eindeutig zu erkennen", erläutert Prof. Herborn weiterhin.



Kern der Kampagne ist eine neu entwickelte Entscheidungshilfe in Form eines Posters, das die pflegerischen und ärztlichen Mitarbeiter unterstützt, bei bestimmten Symptomkonstellationen eine Sepsis so schnell wie möglich zu erkennen. Außerdem werden konzernweit die Mitarbeiter geschult, mit Fallbeispielen und Hintergrundinformationen versorgt. Die entscheidenden Minuten werden dadurch gespart, so dass nicht auf Laborwerte und weitere apparative Diagnostik gewartet werden muss.



"Jeder Mitarbeiter trifft in der Notaufnahme eine Vielzahl von Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit, zum Beispiel muss eingeschätzt werden, wie schnell ein Patient von einem Arzt untersucht und behandelt werden muss. Das Poster ist eine willkommene und anschauliche Ergänzung unserer bestehenden Standards, damit keine Sepsis im Frühstadium übersehen wird. Immerhin wurden alleine im ersten Halbjahr 2019 145.400 Patienten über die Notaufnahmen unserer Krankenhäuser bundesweit aufgenommen", unterstreicht Prof. Herborn. "Die Früherkennung ist neben der Infektionsprävention durch Hygienemaßnahmen und Impfungen eine wichtige Säule zur Reduktion der Sepsissterblichkeit in Deutschland. - Als einer der führenden Krankenhausbetreiber leisten wir damit einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Patientensicherheit."



