Das System verwendet anstelle von Funksignalen (wie 4G/5G oder WLAN) Lichtwellen für eine drahtlose Zwei-Wege-Kommunikation. Es wird künftig vor und an Spieltagen im Pressearbeitsbereich des Volksparkstadions für die nötige Verbindungsgeschwindigkeit und -stabilität sorgen.

Die sportliche Heimat des HSV ist das im Jahr 2000 eingeweihte Volksparkstadion, das als eines von zehn Stadien in Deutschland als Austragungsort der UEFA EURO 2024 dient. »Wir freuen uns, mit dem HSV als starkem Partner erstmalig einen Pressebereich in einem Fußballstadion mit unserer LiFi-Technologie auszustatten und damit neue Wege in der Datenübertragung einzuleiten«, sagt Karsten Vierke, CEO D/A/CH von Signify.

Schnelle Berichterstattung

Wie alle Fußballstadien steht das Volksparkstadion vor der Herausforderung, dass gerade an Spieltagen viele Menschen gleichzeitig drahtlose Datenverbindungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...