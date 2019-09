Im Unterschied zum Tischgerät der FBS Serie des Herstellers lässt sich die Reinraum-Werkbank in Größe und Ausstattung vollkommen an die Bedürfnisse des Betreibers anpassen, z. B. bei der Auswahl der Arbeitsfläche, die als Lochblech, Edelstahl oder Hartlaminat angeboten wird. In der Regel wird das Gerät aus reinraumtauglichen Aluminium Profilen gefertigt. Die Seitenwände bestehen entweder aus Glas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...