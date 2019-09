Die Pensionslasten steigen rasant. Allein aus Steuermitteln lassen sich die Ruhestandsbezüge für Beamte nicht mehr finanzieren. Die staatlichen Pensionsfonds sind jedoch zu klein, um die öffentliche Hand zu entlasten.

Olaf Scholz, Bundesfinanzminister, ist stolz auf die schwarze Null. Er verkauft den Entwurf für den Bundeshaushalt 2020 als solides Zahlenwerk. Dabei kann auch er nicht verhindern, dass die Kosten für Personal und Ruhestandsbezüge einen immer größeren Teil des Etats aufzehren. Insbesondere die wachsenden Beamtenpensionen schränken den Handlungsspielraum von Scholz ein. Allein der Bund muss Pensionslasten von 760 Milliarden Euro stemmen.

Der Staat versorgt derzeit 1,7 Millionen Beamte im Ruhestand. Jedes Jahr kommen Zehntausende Pensionäre hinzu. Anders als Arbeitnehmer haben Beamte nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Der Dienstherr finanziert daher für sie die Pensionen aus Steuermitteln: rund 50 Milliarden Euro pro Jahr. Im Gegensatz zu großen Konzernen, die Kapital für spätere Betriebsrenten zurücklegen, haben die öffentlichen Arbeitgeber für Pensionen kaum Geld angesammelt.

Erst seit Ende der Neunziger bauen Bund, Länder und Kommunen Pensionsfonds auf. Die vier größten Fonds kommen gerade mal auf 48 Milliarden Euro. Das ist weit weniger als Norwegens Staatsfonds, der 970 Milliarden Euro verwaltet. Allerdings hatten die Norweger seit 1990 Zeit und haben in der Zwischenzeit Milliarden aus dem Öl- und Gasgeschäft in das Portfolio eingezahlt. Bis die öffentlichen Fonds in Deutschland ähnliche Dimensionen erreichen, werden noch Jahrzehnte vergehen. Steuereinnahmen werden daher weiterhin einen Großteil der Pensionslasten finanzieren.

