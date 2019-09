Kommenden Montag ist es so weit: Dann ist "Zahltag" für die Quartals-Dividende von Barrick Gold. Für das 2. Quartal 2019 sollen dann 4 US-Cents Dividende pro Aktie ausgeschüttet werden. Wer die Dividendenzahlung erhalten wird, steht bereits fest - denn "record date" war der 30. August 2019. Sprich: Wer an dem Tag die Barrick Gold Aktien in Besitz hatte, soll die Dividende erhalten. Der CFO von Barrick Gold wies sinngemäß darauf hin, dass es im operativen Geschäft von Barrick Gold weiterhin gut laufe ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...