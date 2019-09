DAX - Unkaputtbare Bullen?

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der DAX präsentierte sich infolge des gestrigen EZB-Zinsentscheids hochvolatil. Einem ersten Abverkauf folgte ein neues Monatshoch bei 12.472 Punkten, ehe der Index scharf korrigierte. Im Bereich der Oberkante des letzten gerissenen Gaps im Stundenchart bei 12.318 Punkten griffen die Käufer aber bereits wieder zu und leiteten eine Erholung ein, die sich heute fortsetzt.

Auch wenn es der ein oder andere Trader vielleicht nicht mehr lesen kann: Die Trends im DAX sind weiter intakt. Kurzfristig kann man eine Range zwischen 12.318 und 12.474 Punkten konstatieren, innerhalb derer der Index wild hin- und herspringen kann. Über 12.474 Punkten wäre eine weitere Rallyverschärfung auf 12.600 Punkte einzukalkulieren. Darüber dient das Jahreshoch bei 12.656 Punkten als Widerstand.

Unter 12.318 Punkten entstünde ein erster Trendbruch, vor allen Dingen, wenn der Index zuvor kein neues Verlaufshoch ausgebildet hat. In diesem bärischen Szenario könnte der DAX in den Bereich 12.200/12.190 Punkte korrigieren. Die massig gerissenen Gaps in den vergangenen Tagen könnten für die Käufer noch ein böses Erwachen bedeuten. Vorläufig lassen sie sich aber nicht so leicht vertreiben.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2019 - 13.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 13.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

