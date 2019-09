Die CDU will für den Klimaschutz die Steuern auf Flüge erhöhen. Eine C02-Steuer befürwortet sie noch immer nicht, sondern setzt auf einen CO2-Handel.

Die CDU will im Kampf gegen den Klimawandel die Ticketsteuer für Inlandsflüge massiv erhöhen. "Wir wollen diese Ticketabgabe für alle Inlandsflüge verdoppeln und für die Kurzstreckenflüge im Inland unter 400 Kilometern verdreifachen", heißt es in der Beschlussvorlage der CDU für die Vorstandssitzung am Montag, die der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag.

