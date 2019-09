Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Frist zur Anmeldung für Fachbesucher an der diesjährigen China International Import Expo (CIIE) endet am 30. September.



Wer die Veranstaltung besuchen möchte, sollte sich online anmelden, da eine Anmeldung vor Ort gemäß CIIE Bureau, einer der Organisatoren der Veranstaltung, nicht möglich ist.



Die 2018 lancierte jährlich stattfindende Handelsmesse ist die weltweit erste Ausstellung auf nationaler Ebene, die ausschließlich auf Importe ausgerichtet ist. Sie findet vom 5. bis 10. November im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) statt.



Letztes Jahr konnte der internationale Handel mit Transaktionen und geplanten Geschäften im Wert von über USD 57.8 Mrd. erheblich gefördert werden.



Die diesjährige Geschäftsausstellung wird in sieben Sektoren aufgeteilt. Abgedeckt werden Branchen wie die Automobilindustrie, Produktionsanlagen, die Nahrungsmittelindustrie und Landwirtschaft, medizinische Geräte und Konsumgüter. Über 3.000 ausländische Aussteller werden ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren.



Die Technologie für autonomes Fahren und Pflegedienste für ältere Menschen werden dieses Jahr ebenfalls ins Programm aufgenommen. Die Gesamtfläche der Ausstellung beträgt über 300.000 m2.



Die CIIE ist viel mehr als einfach nur eine Fachmesse. Viele Aussteller vom letzten Jahr betonen, wie sie im Rahmen der Ausstellung zahlreiche Verträge mit neuen Geschäftspartnern abgeschlossen, mehr Präsenz für ihre Produkte erzielt und ihr Verständnis über den chinesischen Markt erweitert haben.



Mehr als 60 Länder werden dieses Jahr ihre industriellen und Investitionsumgebungen in entsprechenden Länderpavillons präsentieren.



Zudem findet ebenfalls das Hongqiao International Economic Forum mit Führungskräften, politischen Würdenträgern und renommierten Wissenschaftlern aus der ganzen Welt statt, die ihre Erkenntnisse aus Bereichen wie künstliche Intelligenz, E-Commerce und WTO-Reform präsentieren.



Letztes Jahr haben mehr als 800.000 Personen, darunter Käufer von großen Handelsvertretungen aus ganz China, am sechstägigen Event teilgenommen. Zudem haben rund 4.100 Journalisten aus 65 Ländern und Regionen über die Veranstaltung berichtet.



Neben chinesischen Käufern steht die Messe ebenfalls Vertretern von ausländischen Firmen, Regierungsstellen und öffentlichen Institutionen offen.



Anmelden können Sie sich unter www.ciie.org (http://www.ciie.org/). Wählen Sie "Buyer Registration" unter dem Abschnitt "Business Exhibition", geben Sie die Informationen Ihrer Organisation mit den Angaben der entsprechenden Teilnehmenden ein und senden Sie Ihre Anmeldung ab.



Kontaktieren Sie die regionalen Spezialisten von CIIE Bureau für Fragen bezüglich der Anmeldung.



Europa:

Herr Gu Tel.: E-Mail: gzj@

Zuojun +86-21-67008984 ciie.org

Hongkong,

Macau und

Taiwan:

Herr Lu Tel.: E-Mail:

Naian +86-21-67008949 lna@ciie.org

Asien (ohne

Hongkong,

Macau und

Taiwan):

Frau Wang Tel: E-Mail:

Yali +86-21-67008517 wyl@ciie.org

Nord- und

Südamerika:

Frau Zhang Tel.: E-Mail:

Zhiyi +86-21-67008529 zzy@ciie.org

Ozeanien

und Afrika:

Frau Zhang Tel.: E-Mail:

Shuya +86-21-39796225 zhangsy@ciie.org Foto - https://mma.prnewswire.com/media/974772/The_National_Exhibition_and_Convention_Center.jpg



