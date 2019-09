Das Comeback der Industrieaktien um BASF, Daimler und Siemens beflügelt die Börsen. Wenn die Konjunktur nicht vollends abkippt, könnte der Dax noch im Herbst bis auf sein Allzeithoch vordringen.

Die Aktien, die den jüngsten Anstieg des Dax besonders tragen, sind Daimler, BASF, Siemens & Co. Es sind die klassischen Industrieaktien, die im Index immer noch ein hohes Gewicht haben, obwohl sie in den Monaten davor besonders schwach abgeschnitten hatten. Dazu kommt die starke Entwicklung der beiden Versicherer Allianz und Münchener Rück.

Im Dax führt das Comeback dieser Aktien zu einem so dynamischen Anstieg, dass die vor zwei Wochen beschriebene Zielzone von 12.100 bis 12.200 Punkten mit Leichtigkeit genommen und sogar überschritten wurde. Was steckt hinter dieser enormen Power des Dax, die viele Marktteilnehmer sicherlich überrascht haben dürfte?

Da sind zunächst einmal die neuerlichen expansiven Maßnahmen der Notenbank. Die EZB hat sich für weitere Zinsrückführungen im negativen Bereich entschieden, für praktisch unbegrenzte Anleihekäufe und zementiert damit bis auf weiteres ein extrem niedriges beziehungsweise negatives Zinsniveau.

Richtig neu ist Draghis monetäres Füllhorn nicht. Dennoch ist die Entschiedenheit, mit der der scheidende EZB-Chef Draghi vorgeht, für die Märkte eine Beruhigung. Vor allem dürfte es auch ein Signal dafür sein, dass sich unter seiner Nachfolgerin an dieser Linie grundsätzlich nichts ändert.

Neue Hoffnung für die Konjunkturentwicklung

Zweitens steckt in der Erholung der klassischen Industrieaktien die Hoffnung, dass die Konjunktur früher oder später wieder Tritt fasst und nicht, wie vielfach befürchtet, in die Rezession abkippt. In die gleiche Richtung deuten die jüngsten Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen China und den USA.

Parallel zu den Industrieaktien geben auch andere Indikatoren Entwarnung. Die klassischen Krisenwährungen Schweizer Franken und japanischer Yen sind seit einigen Tagen ...

