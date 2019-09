Heute ist Freitag, der 13.. An den Börsen war das meist ein guter Tag, ich hab das früher immer für den ATX gerechnet, aber irgendwann damit aufgehört, es war aber ca. ein 2:1-Verhältnis bei Sample mehr als 30. Also vom dem her kein Problem mit dem Freitag,13. Allerdings: Der ATX hatte zuletzt 7 Gewinntage in Folge und auch der Vormittag ist gut, da kann so ein "vor dem Wochenende noch ein bissl kleiner machen" schon eintreten. Wir haben mit dem wikifolio Stockpicking Österreich jedenfalls die bisher höchste Cash-Quote ever, es handelt sich um aktuell 31 Prozent. Das heisst jetzt nicht "Angst" (weil wir ja zu 69 Prozent investiert sind), aber sehr wohl Gewinnmitnahmen, da ytd ein Plus von 16,2 Prozent ansteht und das sehr zufriedenstellend ist, wir ...

